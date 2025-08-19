Guardiola abre jogo sobre futuro no City: ‘Vou precisar de uma pausa’
Treinador espanhol também destacou a evolução recente da equipe
Pep Guardiola, treinador do Manchester City, indicou que pode prolongar sua trajetória no clube para além de 2027, ano em que termina seu contrato atual. Em entrevista ao canal Men In Blazers, o espanhol ressaltou sua identificação com a cidade de Manchester, onde já está há quase uma década, e admitiu que ainda se sente motivado para seguir no cargo.
➡️ Pep Guardiola demonstra preocupação por ex-Flamengo e Corinthians na Premier League
Quase dez anos no comando dos Cityzens, Guardiola abriu o jogo sobre a continuidade no comando da equipe. O espanhol confirmou que seguirá no cargo por pelo menos quatro anos, mas que tirará uma pausa na carreira, mas que ainda não sabe quando acontecerá.
— Tenho mais dois anos de contrato e talvez depois estenda por mais dois. Então, a questão é se vou parar no próximo ano, em dois anos ou em quatro. Em algum momento vou precisar de uma pausa, mas, por enquanto, estou bem — disse Guardiola, que estreou na Premier League com uma vitória por 4 a 0 sobre o Wolves.
O técnico também destacou a evolução recente da equipe, ao lembrar que, desde o Mundial de Clubes, voltou a sentir uma energia que havia desaparecido na temporada anterior.
— Conseguimos algo que eu gosto, algo que senti falta no último ano. A equipe está me dando boas sensações. Eu adoro esta cidade. Quando você passa dez anos em um lugar, é porque está confortável — revelou Pep.
No comando do Manchester City desde 2016, Guardiola viveu apenas duas temporadas sem títulos de peso: a primeira e a mais recente. No período, acumulou seis troféus da Premier League e levou o clube à inédita conquista da Champions League, consolidando o time como referência na Europa e uma das maiores hegemonias da história do futebol inglês.
Próximo jogo do Manchester City
O Manchester City voltará aos gramados no sábado, às 8h30 (de Brasília), contra o Tottenham, no Etihad Stadium, pela segunda rodada da Premier League.
