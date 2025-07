Multicampeão em 2024/25, Igor Gomes vivencia uma realidade à parte nos Emirados Árabes Unidos, onde conquistou prestígio no cenário local com a camisa do Shabab Al-Ahli. Antes da experiência no futebol asiático, o jogador teve passagens por Barcelona e Internacional. Em exclusiva ao Lance!, o jogador contou sobre como era a convivência com os maiores craques do futebol mundial na Catalunha. Confira a entrevista abaixo:

Igor Gomes começou no futebol pelo Volta Redonda, equipe localizada no sul do estado do Rio de Janeiro. Destacou-se na Copinha em 2019, aos 18 anos, quando ajudou o time a chegar às quartas de final da competição. No Sub-20, foi transferido para o Coimbra, onde disputou o Campeonato Mineiro de base e chamou atenção do Barcelona — clube o qual adquiriu seu passe em julho de 2019, para integrar La Masia.

— Essa transição do Volta Redonda para o Barcelona, na época eu era muito jovem. Foi um pouco difícil a adaptação, por causa da língua e do estilo de jogo deles. Até que na minha cabeça eu me adaptei rápido, em seis meses — disse o defensor.

— Minha primeira temporada lá foi muito boa, fui o terceiro que mais atuei, fiz uma campanha. Cresci muito no futebol, uma escola totalmente diferente. Você fica três anos e aprende muita coisa com diversos atletas de qualidade e treinadores diferentes. A escola do Barcelona todo mundo sabe que é mais técnica e de posse de bola, de toque-toque. Acredito que isso me fez crescer muito para ser a pessoas que sou hoje, sou um zagueiro com muita qualidade graças a essa escola que passei — completou Igor.

Na época, havia integração entre os mais jovens do clube, componentes da base e do Barcelona B, e o elenco principal, composto por grandes nomes, como Lionel Messi e Luis Suárez. Os treinamentos aconteciam com todo o grupo no mesmo horário, e caso precisasse chamar alguém do time juvenil, a incorporação seria facilitada. Nessa experiência, Igor teve a oportunidade atuar lado a lado com um dos seus principais ídolos da zaga: Gerard Piqué.

— Só vi os caras pela televisão ou videogame e chegar assim e já ter o impacto muito grande de estar convivendo no dia a dia com eles. É uma coisa surreal. Um cara que é referência na posição que é o Gerard Piqué, estar podendo conviver e aprendendo com ele ali também. Não só ele, mas com grandes jogadores, como o Messi e Suárez — revelou o brasileiro.

Depois de poucas chances nos Blaugranas, ele voltou ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Internacional, em agosto de 2022, em sua primeira oportunidade profissional no país. Estreou no Brasileirão no empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino e marcou seu primeiro gol pelo Colorado na Copa do Brasil, na vitória por 3 a 1 sobre o América-MG.

Ao todo, disputou 63 jogos pelo Inter, sendo 34 como titular, com três tentos e uma assistência. Após duas temporadas e meia, foi vendido para o Shabab Al-Ahli, e foi titular em 23 dos 35 jogos que atuou, com um gol e um passe para gol na temporada 2024/25.

Igor Gomes em ação com a camisa do Shabab Al-Ahli (Foto: Reprodução)

🔢 Números do camisa 25 pelo Shabab Al-Ahli na última temporada

35 jogos (23 titular) 1 gol 1 assistência 1.1 cruzamentos por jogo 32% de eficiência nos cruzamentos 1.4 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 2.8 cortes por jogo 0.3 dribles sofridos por jogo 57% de eficiência nos duelos 0.8 faltas por jogo 0.1 cartões amarelos por jogo Nota Sofascore 6.87

