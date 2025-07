O Corinthians acompanha o aumento do interesse europeu por João Pedro Tchoca, mas não tem planos de liberar o zagueiro. Com contrato até o fim de 2026, o clube vê com reservas as sondagens recentes e trabalha, nos bastidores, para renovar o vínculo do defensor até 2029.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O desejo do Corinthians é renovar com o defensor. Tchoca, de 21 anos, recebeu consultas do Basel, da Suíça, e do Vitória de Guimarães, de Portugal. Ambos os clubes sinalizaram com propostas de empréstimo, modelo prontamente descartado pela diretoria diante do tempo restante de contrato. Há o temor de que, ao voltar de uma eventual cessão, o zagueiro já esteja próximo do fim do vínculo e apto a assinar um pré-contrato com outra equipe. O Dínamo de Kiev, da Ucrânia, também monitora o jogador e avalia apresentar uma proposta.

No clube, a permanência de Tchoca é considerada prioridade. O executivo de futebol Fabinho Soldado deve se reunir ainda neste mês com o empresário do atleta, que está na Europa, para tratar da proposta de renovação contratual até 2029, já encaminhada pelos representantes do jogador.

continua após a publicidade

Formado nas categorias de base do clube e campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Tchoca estreou profissionalmente em 2024, contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Desde então, soma 15 partidas pela equipe principal, sendo 12 como titular, com um gol marcado. Também acumula convocações para a Seleção Brasileira sub-20.

Tchoca foi campeão da Copinha no ano passado (Foto: Reprodução)

Após ser emprestado ao Ceará em 2023, retornou ao Corinthians nesta temporada e teve bom início, com atuações consistentes no Campeonato Paulista. A sequência positiva, porém, foi interrompida depois do pênalti cometido na derrota para o Barcelona de Guayaquil, pela terceira fase da Libertadores, ainda com Ramón Díaz no comando.

continua após a publicidade

Na atual temporada, Tchoca apresenta média de 0,8 desarmes, 0,9 interceptações e 6,1 cortes por jogo. Sua eficiência nos duelos é de 52%, com 0,1 dribles sofridos por partida. Segundo o Sofascore, sua nota média é 7,06.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

A informação do interesse de Tchoca por parte do Dínamo de Kiev foi inicialmente publicada pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.

Números de João Pedro Tchoca no Corinthians