Barcelona lança uniforme e faz homenagem ao time histórico de Messi e Guardiola

Barcelona faz homenagem ao elenco de 2009/10. (Foto: Divulgação/Barcelona)
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 19/08/2025
16:12
  • Matéria
  Mais Notícias

O Barcelona anunciou nesta terça-feira (19) o novo terceiro uniforme para a disputa da temporada 2025/26. A nova camisa faz uma homenagem ao histórico time liderado em campo por Lionel Messi e no banco de reservas por Pep Guardiola em 2009 e 2010, época considerada o ápice do estilo de jogo da equipe catalã.

O uniforme foi lançado na cor laranja, assim como a camisa usada na final do Mundial de Clubes de 2009, quando o Barcelona foi hexacampeão na mesma temporada da La Liga, Copa do Rei, Liga dos Campeões, Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa e o próprio Mundial da Fifa.

Produzida pela Nike, a camisa segue o icônico padrão "Total90", linha que ficou famosa nos 2000 e que foi resgata e repaginada pela empresa esportiva para novos uniformes dos seus clubes na temporada 2025/26. Além do laranja vibrante, os detalhes e desenhos são na cor azul escuro, assim como a camisa usada por Messi e companhia quase duas décadas.

O Barcelona também divulgou que a camisa integra o projeto "Moldando o Futuro", campanha que foi feita desde o lançamento das camisas 1 e 2 para esta temporada. A campanha faz uma homenagem ao hexacampeonato de 2009 e tem como objetivo exaltar a celebrações dos jogadores e torcida blaugrana nos títulos do clube.

- Inspirada no legado de um Barcelona vencedor, nós estamos moldando o futuro - diz a legenda do texto de divulgação do clube publicado nas redes sociais.

Junto com a camisa, o Barcelona lança toda uma linha de produtos que levam a mesma estética e paleta de cores da nova terceira camisa. Peças de treino e aquecimento, jaquetas, calças e até blusas casuais foram elaboradas pela fornecedora para compor os kits de lançamento.

Nova camisa do Barcelona segue o padrão da Total90, linha de uniformes que ficou famosa nos começo dos anos 2000. (Foto: Divulgação/Barcelona)

Legado dos uniformes laranjas do Barcelona

Essa não será apenas a segunda vez que o Barcelona usará a cor laranja em seu uniforme. Além da temporada 2009/10 e do atual lançamento, o clube catalão já utilizou essa mesma tonalidade em outras seis oportunidades. A primeira delas foi em 1991/92, em um time que tinha Stoichkov, Ronald Koeman e o próprio Pep Guardiola, ainda jogador. O time venceu a primeira Taça dos Campeões da Europa da equipe.

A cor sempre foi sinônimo de conquistas para o Barcelona. Além do título inédito do começo da década de 1990, a equipe voltou a usar em 1997/98, quando o Barça conquistou a La Liga, Copa do Rei e Supercopa Europeia.

Em 2006/07, no Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, usou laranja e conquistou a segunda Liga dos Campeões e uma Supercopa da Espanha. O time já contava com Messi no elenco e outros craques que fizeram história no clube espanhol, como Eto'o, Deco, Xavi e Iniesta. As últimas duas temporadas em que o laranja apareceu foram 2012/13, em uniforme que misturava com um degradê em amarelo, e a temporada 2015/16.

Essa última tinha Neymar como uma das estrelas do elenco e o atacante brasileiro chegou a vestir a camisa laranja do Barcelona em algumas partidas. Na época, ela já fazia referência um uniforme dessa cor, o primeiro que foi usado em 1992.

Preços e onde comprar o uniforme do Barcelona

O Barcelona anunciou que as novas camisas já estão à venda online a partir desta terça-feira (19) nas lojas físicas e online do Barcelona e da Nike. Pela plataforma do clube, as camisas são vendidas em duas categorias: a primeira é a versão "estádio", que sai por R$ 905 reais segundo o site oficial, enquanto a versão "jogador" chega a custar R$ 1.300.

Os shorts saem entre R$ 395 e R$ 590, e camisas de treino e aquecimento que variam entre R$ 395 e R$ 510. Os casacos tem cifras mais altas e custam a partir de R$ 550 e chegam a custar R$ 1.100.

Camisa laranja faz homenagem ao time de 2009/10, liderado por Messi e Guardiola. (Foto: Divulgação/Barcelona)

circulo com pontos dentroTudo sobre

