Luis Suárez tem futuro incerto está de saída do Inter Miami, diz jornal

O atacante uruguaio Luis Suárez não deve permanecer no Inter Miami para a próxima temporada e pode se aposentar ao fim de seu contrato, em dezembro de 2025, segundo revelou o jornal espanhol As. Aos 38 anos, o jogador avalia encerrar a carreira, encerrando também sua passagem pelos Estados Unidos. O Mundial de Clubes pode ter sido a última competição intercontinental disputada pelo atacante.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão, ainda não oficializada, estaria ligada ao desgaste físico do jogador, especialmente nos joelhos, e à necessidade do clube norte-americano de equilibrar suas finanças, já que Suárez possui um dos salários mais altos do elenco.

Segundo o portal, a decisão vem sendo estudada desde a renovação assinada entre Suárez e Inter Miami em janeiro, após a confirmação da participação do clube no Mundial de Clubes.

Suárez brilhou no Mundial de Clubes na partida contra o Palmeiras, em duelo válido pela última rodada do Grupo A da competição. No jogo, que terminou empatado em 2 a 2, o uruguaio fez um golaço e deu uma assitência, sendo eleito o melhor em campo.

Veja os números de Suárez pelo Inter Miami

Suárez comemora gol do Inter Miami contra o Palmeiras (Foto: Patrícia de Melo / AFP)

Luis Suárez é o segundo maior artilheiro da história do Inter Miami. Em apenas duas temporadas no clube, o atacante fez 35 gols e deu 22 assistências. O maior artilheiro do time é Messi, com 50. Veja os números de Suárez pelo clube, segundo o Sofascore:

62 jogos (56 titular) 34 gols 22 assistências 86 minutos para participar de gol 2.6 finalizações por jogo (1.3 no gol) 48% de conversão de grandes chances 1.4 passes decisivos por jogo 24 grandes chances criadas 52% eficiência em duelos aéreos 1.5 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.44

