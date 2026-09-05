Começa neste sábado (5) mais um fim de semana recheado de jogos de futebol interessantes no Brasil e na Europa. Enquanto o Brasileirão se encaminha para o terço final, as principais ligas europeias começam com novidades espalhadas pelos elencos. Para te ajudar a escolher quais duelos acompanhar, o Lance! separou cinco partidas imperdíveis. Confira a agenda a seguir!

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Agenda de jogos imperdíveis

Inter x Napoli

Na última temporada, a Inter de Milão foi campeã italiana, com o Napoli na 2ª colocação. Um ano antes, o cenário foi exatamente o oposto. No início de mais uma edição, a pergunta é se os dois serão novamente os principais candidatos ao Scudetto. Nada melhor, então, que um confronto entre as potências logo no início. Com Massimiliano Allegri como técnico, o time napolitano ainda deverá ter o brasileiro Alisson Santos no onze inicial.

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Data: sábado (5), às 13h (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, Milão (ITA)

Competição: 3ª rodada da Serie A

Onde assistir: Disney+ (streaming)

Massimiliano Allegri, experiente técnico italiano, assumiu o Napoli no início nesta temporada (Foto: Carlo Hermann / AFP)

Fluminense x Vasco

Por mais que o Fluminense tenha conquistado feitos mais expressivos nos últimos anos, o Vasco tem sido uma pedra no sapato nos confrontos diretos. O Cruz-Maltino eliminou o Tricolor da Copa do Brasil de 2026, como já havia feito na temporada anterior, e venceu o duelo do 1º turno do Brasileirão. Agora, os rivais se reencontram na competição nacional. Mas a pressão está do lado vascaíno, uma vez que o clube tenta sair da temida zona de rebaixamento.

Data: sábado (5), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: 26ª rodada do Brasileirão

Onde assistir: SporTV (televisão fechada) e Premiere (pay-per-view)

Puma Rodríguez celebra o terceiro gol do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando / Código 19 / Folhapress)

Valencia x Barcelona

Em busca de mais um título espanhol e 100% na competição até o momento, o Barcelona visita o Valencia em partida que pode ser a estreia de Gabriel Jesus. O atacante não deve iniciar a partida entre os titulares, mas treinou normalmente e estará disponível para o técnico Hansi Flick. De qualquer forma, o Barça terá Raphinha como representante brasileiro, além de craques como Yamal e Pedri.

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Data: domingo (6), às 11h15 (de Brasília)

Local: Estádio de Mestalla, Valência (ESP)

Competição: 4ª rodada de La Liga

Onde assistir: Cazé TV (YouTube)

Gabriel Jesus deixou o Arsenal e assinou contrato com o Barcelona até 2029 (Foto: Lluis Gene / AFP)

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Arsenal x Chelsea

O atual campeão inglês, Arsenal, encara o seu rival londrino, Chelsea, em confronto que determinará o fim do 100% de aproveitamento na atual Premier League para pelo menos um dos lados. Agora sob comando de Xabi Alonso, os Blues estiveram entre as equipes europeias mais modificadas na janela de transferências, com um caminho de saídas e outro de chegadas. Além disso, a presença de brasileiros torna o duelo ainda mais atrativo, com Gabriel Magalhães (Arsenal) e João Pedro (Chelsea) entre os prováveis titulares.

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Data: domingo (6), às 12h30 (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, Londres (ING)

Competição: 3ª rodada da Premier League

Onde assistir: ESPN (televisão fechada) e Disney+ (streaming)

João Pedro começa a segunda temporada como titular absoluto no Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Cruzeiro x Athletico-PR

A próxima rodada do Brasileirão também reserva um embate direto da parte de cima da tabela: o 6º colocado, Cruzeiro, recebe o 3º lugar, Athletico-PR. Eliminado pelo Galo na Copa do Brasil e antes derrotado pelo Flamengo na Libertadores, o time mineiro aposta todas as fichas no campeonato nacional, com expectativas de garantir vaga direta no torneio continental de 2027. Do outro lado, porém, estará uma das maiores sensações da temporada no Brasil.

Data: domingo (6), às 16h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Competição: 26ª rodada do Brasileirão

Onde assistir: TV Globo (televisão aberta) e Premiere (pay-per-view)