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Gabriel Jesus vive incerteza por estreia no Barcelona contra o Valencia

Decisão sobre minutagem do brasileiro está nas mãos do técnico Hansi-Flick

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 15:19
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Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona e posa com camisa do clube catalão
Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona e posa com camisa do clube catalão (Foto: Lluis Gene/AFP)

Novo reforço do Barcelona, Gabriel Jesus fez seu segundo treino com o elenco do clube catalão, nesta sexta-feira (4). No entanto, o centroavante vive a incerteza a possibilidade de fazer sua estreia diante do Valencia, no domingo (6), pela 4ª rodada da La Liga.

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De acordo com as informações do "Marca", Hansi-Flick ainda não decidiu se levará Gabriel Jesus para o Mestalla. Caso leve, o treinador alemão não tem como objetivo primordial dar minutos ao atacante recém-contratado, mas sim para conhecer o elenco e favorecer sua adaptação no vestiário.

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Independentemente da decisão do treinador, Gabriel Jesus está saudável e disponível para ajudar o Barcelona. Caso o atleta não participe do confronto com o Valencia, o atacante deve ter espaço diante do Feyenoord, pela estreia da Champions League, na quarta-feira (9).

No Barcelona, Gabriel Jesus chega para preencher a lacuna deixada com as saídas de Lewandowski e Ferran Torres do elenco na última janela de transferências. No entanto, Raphinha vem jogando como um camisa nove com boas atuações e com a confiança de Hansi-Flick, o que faz com que o jogador tenha a "prioridade" para seguir na equipe titular.

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Gabriel Jesus em treino do Barcelona
Gabriel Jesus em treino do Barcelona (Foto: Divulgação)
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