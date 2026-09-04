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Carlos França projeta duelo com Milan na Europa League: 'Será muito especial'

Atacante brasileiro é destaque do Ararat-Armenia e terá pela frente grandes clubes, como Milan e Manchester United

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 15:51
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Carlos França balança a camisa branca na mão
Carlos França sorridente durante vitória (Foto: Divulgação)

Reforço do Ararat-Armenia na atual janela de transferências, o atacante Carlos França terá pela frente um dos maiores desafios da carreira na Europa League: enfrentar o Milan no San Siro. Aos 31 anos, o brasileiro vive a expectativa de disputar pela primeira vez a fase de liga da competição, após chegar ao clube armênio vindo do Persijap Jepara, da Indonésia.

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— É um sonho, né? Batalhamos muito por essa classificação e, graças a Deus, conseguimos. Nossa equipe fez uma eliminatória da Champions muito boa também. Infelizmente, caímos no terceiro mata-mata, mas isso não abalou a nossa confiança. A gente se fechou para conseguir a classificação na Europa League. Teremos jogos muito difíceis pela frente, contra grandes equipes, mas estamos focados em fazer o nosso melhor e conseguir avançar — afirmou o jogador.

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Carlos França vem sendo um dos destaques do Ararat-Armenia na temporada. Em 13 partidas disputadas, o atacante soma seis participações em gols, com três gols marcados e três assistências. Nas eliminatórias da Champions League, foram dois gols e duas assistências em seis jogos.

Classificação na Europa League

O Ararat-Armenia garantiu uma vaga na fase de liga da Europa League após eliminar o Universitatea Craiova, da Romênia. Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, o time armênio venceu o duelo decisivo em casa por 1 a 0, com o gol da classificação marcado no último lance da partida.

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A estreia do clube na competição está marcada para o dia 16 de setembro, contra o Sparta Praga, às 13h45 (de Brasília).

Além do time tcheco, o calendário do Ararat-Armenia na Europa League terá confrontos contra AZ Alkmaar e NEC, ambos da Holanda, e Celje, da Eslovênia, em casa. Como visitante, a equipe enfrentará Jagiellonia, da Polônia, Torreense, de Portugal, RB Salzburg, da Áustria, e Milan, da Itália.

Entre os duelos mais aguardados por Carlos França está justamente o encontro com o gigante italiano.

— Enfrentar o Milan no San Siro será algo muito especial. É um time de muita história, um estádio icônico. Muitos brasileiros fizeram sucesso no Milan, mas, como disse, vamos enfrentá-los de cabeça erguida e buscar os nossos objetivos — finalizou.

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Carreira de Carlos França

Carlos França iniciou a carreira no Comercial, de São Paulo. No futebol brasileiro, também defendeu Cruzeiro-RS, Cianorte, América-MG, Mirassol, São José-RS, Caxias e Brasil de Pelotas.

Pelo Mirassol, o atacante conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro. Depois, teve sua primeira experiência internacional no Lokomotiv Sofia, da Bulgária. Na sequência, passou pelo Mohammedan, da Índia, e pelo Persijap Jepara, da Indonésia, antes de chegar ao Ararat-Armenia.

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