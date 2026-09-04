Técnico do Chelsea minimiza polêmica com astro de Filipe Luís

Técnico do Chelsea, Xabi Alonso minimizou a não contratação de Lamine Camara na reta final da janela de transferências. O meia do Monaco é um dos astros do elenco comandado por Filipe Luís e foi alvo de pergunta na coletiva do treinador dos Blues, nesta sexta-feira (4).

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Com a saída de Enzo Fernández, o Chelsea buscou a contratação de Lamine Camara e um acordo parecia estar concretizado com o Monaco. No entanto, os franceses desistiram da venda com a esperança de que Balogun aceitasse uma oferta do Everton, o que também não ocorreu por decisão do atacante norte-americano.

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Em meio a essa polêmica, Xabi Alonso comentou sobre a qualidade do elenco do Chelsea e elogiou os jogadores com quem poderá trabalhar na temporada. Após dois jogos na Premier League, o espanhol não escondeu a satisfação com o plantel.

- Acho que estamos preparados. Estou feliz com o elenco, com a profundidade do grupo e com a saudável competição que temos em diferentes posições. Além disso, como já mencionei, há um bom equilíbrio entre jogadores de diferentes estágios de desenvolvimento, jogadores experientes, jogadores jovens e jogadores que já estão em um bom momento de maturidade. Precisamos construir essa energia durante a semana para termos um bom desempenho nos fins de semana.

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No domingo (6), o Chelsea encara o primeiro grande desafio da temporada ao visitar o Arsenal, pela 3ª rodada do Campeonato Inglês. Com a venda de Enzo Fernández e sem Camara, Xabi Alonso conta com Jordan Henderson, Caicedo, Lavia e Barco como principais nomes no setor do meio de campo em busca de mais uma vitória no torneio.

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