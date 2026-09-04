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De Neymar a Hamilton: como seria a line up do Rock in Rio 2026 só com atletas

Dez atrações, vindas da NBA, F1 e futebol, foram escolhidas para agitar a noite

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 10:21
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Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,
Atacante Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A edição do Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira (4), para a alegria dos fãs de música. De bandas históricas a divas pop e novos talentos, haverá atrações para todos os gostos – menos, talvez, para os torcedores e amantes do esporte. Mas aí pensamos: e se o line-up do evento fosse formado apenas por atletas? Está curioso? Confira abaixo a nossa seleção.

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Para dar início à noite de espetáculos, às 14h20, o bicampeão olímpico Armand Duplantis chega como Mondo. Logo depois, Talisca, conhecido artisticamente como Spark, sobe ao palco às 15h. O jogador vem consolidando uma carreira paralela na música, com trabalhos influenciados pelo R&B e projetos como "Ciclos". Às 15h30, é a vez de Charles Leclerc. O piloto da Ferrari também leva a paixão pela música para fora das pistas, com obras focadas no piano.

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Às 16h40, Gabigol, sob o nome de Lil Gabi, assume o Palco Futebol. Na sequência, o Palco Mais Esportes recebe Shaquille O'Neal às 17h50, mas o ex-jogador da NBA não chega como Shaq: ele se apresenta como DJ Diesel, nome que adotou para sua carreira como DJ e produtor.

Às 19h, Memphis Depay leva sua carreira musical ao palco. O jogador do Corinthians acumula lançamentos como "Heavy Stepper" e "Falando com as Favelas", de 2025, além do recente single "Don't Panic". A programação segue com Lewis Hamilton, às 20h10. Sob o pseudônimo XNDA, o piloto da Ferrari já colaborou com Christina Aguilera e também mostrou, ao longo dos anos, composições influenciadas pelo R&B, trap e rap.

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Depois, às 21h20, Ansu Fati entra em cena. O atacante do Monaco também se aventurou na música e prepara seus próprios lançamentos fora dos gramados. Às 22h45, é a vez de Damian Lillard, o Dame D.O.L.L.A.. O astro da NBA construiu uma carreira consolidada no rap, com diversos álbuns e colaborações com nomes como Lil Wayne e Snoop Dogg.

Para encerrar a noite, Neymar Jr. sobe ao Palco Futebol à 0h05. Além da carreira nos gramados, o camisa 10 do Santos já participou de diferentes projetos musicais e fez colaborações com artistas brasileiros ao longo dos anos.

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Line up do Rock in Rio de atletas

Palco Futebol

15h – Talisca, como Spark (Al-Jazira)
17h10 – Gabigol, como Lil Gabi (Santos)
19h30 – Memphis Depay (Corinthians)
21h50 – Ansu Fati (AS Monaco)
0h10 – Neymar Jr. (Santos)

Palco Mais Esportes

14h20 – Armand Duplantis, como Mondo (Salto com vara)
16h – Charles Leclerc (Ferrari)
18h20 – Shaquille O'Neal, como DJ Diesel
20h40 – Lewis Hamilton, como XNDA (Ferrari)
23h – Damian Lillard, como Dame D.O.L.L.A (Portland Trail Blazers)

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Charles Leclerc e Lewis Hamilton no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)
Charles Leclerc e Lewis Hamilton no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

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