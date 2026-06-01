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Clube brasileiro fatura bolada com venda de atacante para gigante italiano

Cria do Vitória vai render pouco mais de R$ 12 milhões aos cofres do clube

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 01/06/2026
18:40
Atualizado há 1 minutos
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Alisson Santos comemora gol da classificação do Sporting às oitavas de final da Champions
imagem cameraAlisson Santos comemora gol da classificação do Sporting às oitavas de final da Champions League (Foto: Cesar Manso / AFP)
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A segunda-feira (1º) começou com uma excelente notícia financeira para o torcedor do Vitória. O Napoli, da Itália, decidiu acionar oficialmente a cláusula de opção de compra do atacante brasileiro Alisson Santos, que pertencia ao Sporting, de Portugal, e estava emprestado ao clube italiano.

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De acordo com as informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, o clube de Nápoles desembolsou 16 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) para garantir o atleta em definitivo. E por ser o clube formador e ainda deter parte do passe do jogador, o Leão da Barra vai abocanhar uma verdadeira fortuna.

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Napoli exerceu o direito do cria da base do Vitória, Alisson Santos (Foto: Reprodução / Instagram)
Napoli exerceu o direito do cria da base do Vitória, Alisson Santos (Foto: Reprodução / Instagram)

O Vitória tem direito a receber um total de 13% do valor da transferência, cerca de R$ 12 milhões. Essa fatia é dividida em duas frentes benéficas para o clube baiano, sendo 10% correspondentes aos direitos econômicos que o clube manteve quando negociou o atleta e outros 3% referentes ao Mecanismo de Solidariedade da FIFA, direito concedido por ter sido o clube responsável pela formação do jovem dos 14 aos 21 anos.

A trajetória de Alisson Santos nos últimos anos é o verdadeiro reflexo de uma carreira que decolou de forma meteórica. Revelado nas divisões de base do próprio Vitória, o atacante estreou no time profissional em 2021, somando 44 partidas e dois gols marcados.

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Sem espaço absoluto no Barradão em 2023, o garoto iniciou uma rodagem por empréstimo, defendendo o Náutico e o Figueirense na disputa da Série C do Brasileirão. O ponto de virada aconteceu logo em seguida, quando foi emprestado ao União de Leiria, da segunda divisão de Portugal.

Após destruir nos gramados lusitanos, chamou a atenção do Sporting, que comprou o seu passe. O brilho na Europa continuou e, em janeiro, ele foi repassado ao Napoli. Vestindo a tradicional camisa azul do clube italiano, Alisson anotou 4 gols em 15 jogos, desempenho que convenceu a diretoria da Gli Azzurri a abrir a carteira.

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