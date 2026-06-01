Clube brasileiro fatura bolada com venda de atacante para gigante italiano

A segunda-feira (1º) começou com uma excelente notícia financeira para o torcedor do Vitória. O Napoli, da Itália, decidiu acionar oficialmente a cláusula de opção de compra do atacante brasileiro Alisson Santos, que pertencia ao Sporting, de Portugal, e estava emprestado ao clube italiano.

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De acordo com as informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, o clube de Nápoles desembolsou 16 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) para garantir o atleta em definitivo. E por ser o clube formador e ainda deter parte do passe do jogador, o Leão da Barra vai abocanhar uma verdadeira fortuna.

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Napoli exerceu o direito do cria da base do Vitória, Alisson Santos (Foto: Reprodução / Instagram)

O Vitória tem direito a receber um total de 13% do valor da transferência, cerca de R$ 12 milhões. Essa fatia é dividida em duas frentes benéficas para o clube baiano, sendo 10% correspondentes aos direitos econômicos que o clube manteve quando negociou o atleta e outros 3% referentes ao Mecanismo de Solidariedade da FIFA, direito concedido por ter sido o clube responsável pela formação do jovem dos 14 aos 21 anos.

A trajetória de Alisson Santos nos últimos anos é o verdadeiro reflexo de uma carreira que decolou de forma meteórica. Revelado nas divisões de base do próprio Vitória, o atacante estreou no time profissional em 2021, somando 44 partidas e dois gols marcados.

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Sem espaço absoluto no Barradão em 2023, o garoto iniciou uma rodagem por empréstimo, defendendo o Náutico e o Figueirense na disputa da Série C do Brasileirão. O ponto de virada aconteceu logo em seguida, quando foi emprestado ao União de Leiria, da segunda divisão de Portugal.

Após destruir nos gramados lusitanos, chamou a atenção do Sporting, que comprou o seu passe. O brilho na Europa continuou e, em janeiro, ele foi repassado ao Napoli. Vestindo a tradicional camisa azul do clube italiano, Alisson anotou 4 gols em 15 jogos, desempenho que convenceu a diretoria da Gli Azzurri a abrir a carteira.

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