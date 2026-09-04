Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Após parceria de sucesso no Forest, Morato reencontra Nuno Espírito Santo no West Ham

Brasileiro já trabalhou com o treinador português e volta a ser comandado na Inglaterra

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 20:13
Favorite o Lance! no Google
Morato apresentado pelo West Ham
Morato apresentado pelo West Ham (Foto: Reprodução/X)

O zagueiro Morato já começou a viver seus primeiros momentos como jogador do West Ham. Anunciado pelo clube na última terça-feira (1), o brasileiro de 25 anos já vestiu a camisa dos Hammers, conheceu o London Stadium e teve o primeiro contato com a torcida. Revelado pelo São Paulo, o defensor chegou por empréstimo do Nottingham Forest, onde passou as últimas duas temporadas e construiu uma trajetória de destaque na Inglaterra. Agora, em Londres, inicia um novo capítulo ao lado de um velho conhecido.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Uma parte importante dessa história passa por Nuno Espírito Santo, que trabalhou com Morato em sua primeira temporada com a camisa do Forest, em 2024/25. Sob o comando do português, o zagueiro disputou 28 partidas, com 17 vitórias e apenas quatro derrotas.

continua após a publicidade

Naquele período, ajudou o clube a terminar a Premier League em 7º lugar, com a quinta melhor defesa da competição, e esteve em campo nas nove partidas em que a equipe não sofreu gols. O Forest chegou a engatar uma sequência de cinco jogos sem ser vazado.

Em 2025/26, já sem Nuno no comando, Morato passou por outros quatro técnicos, mas foi sob a orientação de outro português, Vítor Pereira, ex-Corinthians, que ganhou protagonismo. Com ele, foi titular na campanha da Europa League, encerrada nas semifinais, e eleito pela UEFA o melhor zagueiro da competição. O brasileiro liderou o ranking de bolas recuperadas, com 94, e integrou a seleção do torneio.

continua após a publicidade
Morato em ação pelo Nottingham Forest
Morato em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação)

Nuno foi importante na ida de Morato ao West Ham

O bom relacionamento construído naquela temporada também pesou no reencontro. Quando surgiu a possibilidade de Morato se transferir para o West Ham, Nuno fez questão de ligar para o zagueiro e conversar sobre o novo desafio, reforçando o desejo de contar novamente com o jogador.

Morato agora aguarda a oportunidade de estrear pelos Hammers, o que pode acontecer neste sábado (5), às 11h, diante do Derby County, no London Stadium, pela 5ª rodada da Championship.

continua após a publicidade

– O Nuno é um cara muito legal. Foi muito bom ter trabalhado com ele naquele ano, quando as coisas correram muito bem. Senti que ele confiava em mim em muitos jogos, então acredito que essa confiança ficou e, por isso, estamos de volta. Trabalhamos juntos e espero que tenhamos sucesso de novo. É um cara muito técnico e tático, que gosta de vencer, assim como eu, e acho que deu certo. Deu certo e espero que dê certo de novo – afirmou o novo camisa 5 dos Hammers.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Sara pelo Galatasaray (Foto: Divulgação/Galatasaray)

Futebol Internacional

Gabriel Sara decide na Turquia: 'De falta é especial'

Há 12 minutos
Inter de Milão x Napoli pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)

Onde Assistir

Inter de Milão x Napoli: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano

Há 53 minutos
Manchester City x Coventry City pela Premier League (Arte: Lance!)

Onde Assistir

Manchester City x Coventry: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Há 1 hora
Filipe Luís comandando o Monaco no duelo contra o PSG

Futebol Internacional

Filipe Luís 'se vinga', Monaco vence o PSG e assume liderança do Campeonato Francês

Há 2 horas
Jogadores do Betis comemoram gol marcado sobre o Real Madrid, na La Liga

Futebol Internacional

Mbappé perde pênalti, e Betis vence o Real Madrid na La Liga

Há 2 horas
Jogadores do Liverpool comemorando gol sobre o Ipswich Town na Premier League

Futebol Internacional

Com dois gols de Isak, Liverpool vence o Ipswich Town na Premier League

Há 2 horas
Mais LANCE!
Alexander Barboza contra o Fortaleza

Com Barboza e oito nomes que jogam no Brasil, Uruguai é convocado por Forlán

O atacante marfinense do Real Madrid, número 25, Yan Diomande, domina a bola durante o amistoso de pré-temporada entre o FC Schalke 04 e o Real Madrid em Gelsenkirchen, oeste da Alemanha

La Liga: veja os clubes que mais movimentaram o mercado antes da temporada

Carlos França balança a camisa branca na mão

Carlos França projeta duelo com Milan na Europa League: 'Será muito especial'

Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona e posa com camisa do clube catalão

Gabriel Jesus vive incerteza por estreia no Barcelona contra o Valencia

Xabi Alonso manda beijos para torcedores do Chelsea após vitória sobre o Brighton

Técnico do Chelsea minimiza polêmica com astro de Filipe Luís

José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga

Real Madrid corta veterano da lista da Champions League

Messi comemora um de seus gols na vitória do Inter Miami

Emissora irá transmitir jogos da MLS no YouTube; estreia terá Messi

Ayyoub Bouaddi foi anunciado pelo Manchester City

Craques para ficar de olho nos grandes campeonatos europeus

Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Técnico do Tottenham 'culpa' Richarlison por exclusão da Premier League

Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

De Neymar a Hamilton: como seria o line up do Rock in Rio 2026 só com atletas

Lewandowski Chicago Fire

Mercado da MLS: principais contratações e movimentações

Ligue 1 2026/2027 - Paris Saint Germain x Monaco

PSG x Monaco: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Ligue1

Messi sentado no gramado do MetLife Stadium após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo

Lúcio de Castro: a última dança de Léo Messi