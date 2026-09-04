Após parceria de sucesso no Forest, Morato reencontra Nuno Espírito Santo no West Ham
Brasileiro já trabalhou com o treinador português e volta a ser comandado na Inglaterra
O zagueiro Morato já começou a viver seus primeiros momentos como jogador do West Ham. Anunciado pelo clube na última terça-feira (1), o brasileiro de 25 anos já vestiu a camisa dos Hammers, conheceu o London Stadium e teve o primeiro contato com a torcida. Revelado pelo São Paulo, o defensor chegou por empréstimo do Nottingham Forest, onde passou as últimas duas temporadas e construiu uma trajetória de destaque na Inglaterra. Agora, em Londres, inicia um novo capítulo ao lado de um velho conhecido.
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Uma parte importante dessa história passa por Nuno Espírito Santo, que trabalhou com Morato em sua primeira temporada com a camisa do Forest, em 2024/25. Sob o comando do português, o zagueiro disputou 28 partidas, com 17 vitórias e apenas quatro derrotas.
Naquele período, ajudou o clube a terminar a Premier League em 7º lugar, com a quinta melhor defesa da competição, e esteve em campo nas nove partidas em que a equipe não sofreu gols. O Forest chegou a engatar uma sequência de cinco jogos sem ser vazado.
Em 2025/26, já sem Nuno no comando, Morato passou por outros quatro técnicos, mas foi sob a orientação de outro português, Vítor Pereira, ex-Corinthians, que ganhou protagonismo. Com ele, foi titular na campanha da Europa League, encerrada nas semifinais, e eleito pela UEFA o melhor zagueiro da competição. O brasileiro liderou o ranking de bolas recuperadas, com 94, e integrou a seleção do torneio.
Nuno foi importante na ida de Morato ao West Ham
O bom relacionamento construído naquela temporada também pesou no reencontro. Quando surgiu a possibilidade de Morato se transferir para o West Ham, Nuno fez questão de ligar para o zagueiro e conversar sobre o novo desafio, reforçando o desejo de contar novamente com o jogador.
Morato agora aguarda a oportunidade de estrear pelos Hammers, o que pode acontecer neste sábado (5), às 11h, diante do Derby County, no London Stadium, pela 5ª rodada da Championship.
– O Nuno é um cara muito legal. Foi muito bom ter trabalhado com ele naquele ano, quando as coisas correram muito bem. Senti que ele confiava em mim em muitos jogos, então acredito que essa confiança ficou e, por isso, estamos de volta. Trabalhamos juntos e espero que tenhamos sucesso de novo. É um cara muito técnico e tático, que gosta de vencer, assim como eu, e acho que deu certo. Deu certo e espero que dê certo de novo – afirmou o novo camisa 5 dos Hammers.
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