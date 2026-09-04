Técnico do Tottenham 'culpa' Richarlison por exclusão da Premier League
Atacante tem contrato com o clube inglês até o fim da temporada
Técnico do Tottenham, De Zerbi "culpou" Richarlison por sua exclusão do elenco que disputará a Premier League. Em coletiva concedida nesta sexta-feira (4), o treinador italiano explicou os motivos pelos quais deixou o brasileiro fora do elenco.
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- Richarlison decidiu tudo sozinho. Ele falou comigo no início da pré-temporada. Ele me disse sobre sua ideia, sobre seu desejo em sair. No fim, trouxemos um outro centroavante e, como eu disse no início da pré-temporada, eu conto somente com os jogadores que querem ficar. Outros problemas não são meus negócios. A mensagem do Richarlison foi muito clara e eu aceitei. Não sei se tem oferta da Turquia. Eu sei que houve uma oferta (do Everton) antes do fim da janela de transferências, mas ele não aceitou. Nada muda para mim.
Na reta final da janela de transferências, o Everton tentou repatriar Richarlison, mas a negociação não se concretizou. Nesse momento, o centroavante aguarda uma oferta do Trabzonspor, mas o mercado da Turquia se encerra nesta sexta-feira (4).
Caso Richarlison não consiga se transferir, o atleta não deve participar de jogos oficiais até o fim de 2026. Além da Turquia, o centroavante tem a opção de explorar o mercado saudita, que se encerra somente no domingo (6).
O que acontece se Richarlison não sair nessa janela?
Se Richarlison não conseguir uma saída nessa janela de transferências, o atacante deverá esperar até a abertura do mercado de janeiro para encontrar uma nova equipe. O atleta tem contrato com o Tottenham até junho de 2027 e poderia assinar um pré-contrato no início do próximo ano.
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