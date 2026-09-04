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Técnico do Tottenham 'culpa' Richarlison por exclusão da Premier League

Atacante tem contrato com o clube inglês até o fim da temporada

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 10:43
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Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC
Richarlison comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC (Foto: Divulgação / Tottenham)

Técnico do Tottenham, De Zerbi "culpou" Richarlison por sua exclusão do elenco que disputará a Premier League. Em coletiva concedida nesta sexta-feira (4), o treinador italiano explicou os motivos pelos quais deixou o brasileiro fora do elenco.

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- Richarlison decidiu tudo sozinho. Ele falou comigo no início da pré-temporada. Ele me disse sobre sua ideia, sobre seu desejo em sair. No fim, trouxemos um outro centroavante e, como eu disse no início da pré-temporada, eu conto somente com os jogadores que querem ficar. Outros problemas não são meus negócios. A mensagem do Richarlison foi muito clara e eu aceitei. Não sei se tem oferta da Turquia. Eu sei que houve uma oferta (do Everton) antes do fim da janela de transferências, mas ele não aceitou. Nada muda para mim.

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Na reta final da janela de transferências, o Everton tentou repatriar Richarlison, mas a negociação não se concretizou. Nesse momento, o centroavante aguarda uma oferta do Trabzonspor, mas o mercado da Turquia se encerra nesta sexta-feira (4).

Caso Richarlison não consiga se transferir, o atleta não deve participar de jogos oficiais até o fim de 2026. Além da Turquia, o centroavante tem a opção de explorar o mercado saudita, que se encerra somente no domingo (6).

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O que acontece se Richarlison não sair nessa janela?

Se Richarlison não conseguir uma saída nessa janela de transferências, o atacante deverá esperar até a abertura do mercado de janeiro para encontrar uma nova equipe. O atleta tem contrato com o Tottenham até junho de 2027 e poderia assinar um pré-contrato no início do próximo ano.

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Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League
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