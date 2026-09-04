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Mbappé perde pênalti, e Betis vence o Real Madrid na La Liga

Com final polêmico, jogadores merengues deixam o campo revoltados

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 18:11
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Jogadores do Betis comemoram gol marcado sobre o Real Madrid, na La Liga
Jogadores do Betis comemoram gol marcado sobre o Real Madrid, na La Liga (Foto: Jorge Guerrero/AFP)

Em um jogo polêmico, o Betis derrotou o Real Madrid, pela 4ª rodada da La Liga, nesta sexta-feira (4), no Estádio de La Cartuja. No segundo tempo, Parrott marcou o único gol do confronto, enquanto Mbappé desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida por Valles nos acréscimos.

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No primeiro tempo, o Real Madrid pressionou o Betis, mas não saiu com a vantagem para o intervalo por pouco. No início da partida, Huijsen recebeu um cruzamento na área e se jogou na bola para finalizar, mas Valles fez grande defesa. Na sequência, Vini Jr recebeu um cruzamento rasteiro de Güler, bateu de canhota, mas carimbou o pé da trave. Na reta final, o brasileiro foi lançado pelo lado esquerdo, tocou para Mbappé, mas o centroavante chutou para "defesa" de Natan, enquanto no rebote o francês soltou uma bomba para carimbar Bartra. Nos acréscimos, Bellingham e Huijsen aproveitaram cobranças de escanteio, mas pararam em Valles e no travessão, respectivamente.

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No segundo tempo, o Real Madrid reduziu a intensidade, e o Betis aproveitou a fragilidade da equipe de Mourinho. Na única boa chance dos merengues nos 45 minutos finais, Mbappé foi lançado pelo lado esquerdo da área e bateu com desvio em Natan para boa defesa de Valles. E aos 35 minutos, os mandantes abriram o placar. Deossa aproveitou uma cobrança de escanteio, cabeceou com força, mas Courtois fez grande defesa, mas Parrott aproveitou o rebote e estufou as redes.

Na reta final da partida, José Mourinho acionou o centroavante Carlos Espí, que marcou um golaço pouco após entrar em campo. No entanto, o árbitro anulou o gol por um impedimento do próprio centroavante na origem da jogada. Nos acréscimos, Natan cometeu um pênalti em Vini Jr, mas Mbappé desperdiçou a cobrança após grande defesa de Valles. O VAR analisou uma possível invasão dos atletas do Betis na área, mas a arbitragem optou por dar o escanteio para o Real Madrid. Na cobrança, Carlos Espí subiu mais do que a zaga adversária, mas o goleiro do Betis fez outra grande defesa para garantir a vitória dos mandantes.

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Aos 35 minutos do segundo tempo, Deossa aproveitou uma cobrança de escanteio, cabeceou com força, mas Courtois fez grande defesa. No entanto, Parrott, que entrou no segundo tempo no lugar de Cucho Hernández, aproveitou o rebote, correu na direção da bola e finalizou para marcar o único gol da partida para dar a vitória ao Betis.

Deu aula 🏅

O goleiro Valles foi o grande herói do Betis na partida com diversas defesas importantes ao longo dos 90 minutos. O arqueiro parou Huijsen, Bellingham, Carlos Espí, além de uma defesa em cobrança de pênalti de Mbappé nos acréscimos do segundo tempo.

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Ficou abaixo 📉

Artilheiro do Real Madrid nas duas últimas temporadas, Kylian Mbappé deixou a desejar com o desperdício de chances claras de gols. Na etapa inicial, o camisa 10 perdeu duas oportunidades em que o goleiro Valles já estava batido, tendo carimbado nos zagueiros Natan e Bartra. No segundo tempo, o atacante foi lançado na área, ajeitou o corpo, mas a batida ficou nas mãos do goleiro adversário. Nos acréscimos, o francês ainda desperdiçou um pênalti.

Mbappé finaliza na derrota do Real Madrid para o Betis, na La Liga
Mbappé finaliza na derrota do Real Madrid para o Betis, na La Liga (Foto: Jorge Guerrero/AFP)

✅ Ficha técnica

Betis 🆚 Real Madrid
La Liga - 4ª rodada

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de setembro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio de La Cartuja, Sevilha (ESP)
🥅 Gols: Parrott, 35'/2ºT (1-0).
🟨 Cartões amarelos: Güler, Konaté, Camavinga e Vini Jr (RMA); Bernal, Roca e Natan (BET)
🟥 Cartões vermelhos: -

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Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Valles; Bellerín, Llorente (Bartra), Natan e Fran García; Bernal (Deossa), Roca e Isco (Fidalgo); Antony (Riquelme), Cucho Hernández (Parrott) e Fornals.

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Dumfries (Alexander-Arnold), Konaté, Huijsen e Cucurella; Camavinga (Bernardo Silva), Valverde (Espí), Güler (Diomande) e Bellingham; Vini Jr e Mbappé.

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