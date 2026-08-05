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Brenner dá show, e Vasco elimina o Fluminense na Copa do Brasil

Equipes se enfrentaram nesta quarta pelo jogo de volta das oitavas da competição

PorMauricio LuzPedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 23:31
Atualizado há 44 minutos
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Brenner comemora gol pelo Vasco contra o Fluminense
Brenner comemora gol pelo Vasco contra o Fluminense no Maracanã, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O Gigante da Colina está nas quartas de final da Copa do Brasil! O Vasco bateu o Fluminense por 3 a 1 nesta quarta-feira (5), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas, e garantiu a vaga após o 0 a 0 na ida. Brenner fez valer a "Lei do Ex" e marcou dois, com Puma Rodríguez fechando o caixão; Martinelli descontou para o Tricolor já nos minutos finais.

➡️ Veja gols em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

Agora, o Cruz-Maltino aguarda sorteio para saber o adversário na próxima fase do torneio mata-mata. A definição será na próxima terça-feira (11), às 11h (de Brasília), em evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Fluminense x Vasco: como foi o jogo?

Primeiro tempo: Vasco é mais perigoso e colhe os frutos

A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.

Segundo tempo: Brenner volta a brilhar e classifica o Vasco

O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.

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Cuiabano grita celebrando durante duelo entre Vasco e Fluminense no Maracanã
Cuiabano grita em comemoração para a torcida do Vasco durante duelo com o Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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O golaço de Brenner ainda na primeira etapa. O gol deu a tranquilidade para o Vasco e foi o primeiro passo rumo a classificação.

Deu aula 🏅

Autor dos dois gols do Vasco na partida, Brenner foi o nome escolhido para representar a atuação decisiva da equipe. O atacante voltou a balançar as redes após quase quatro meses: seu último gol pelo Cruz-Maltino havia sido marcado em 14 de abril, na vitória sobre o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana.

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Ficou abaixo 📉

Lucho Acosta, que perdeu a bola no segundo gol, foi bastante vaiado pelo torcedor quando foi substituído.

Ei, Juiz! 😡

Jogadores do Fluminense reclamaram de falta na origem do lance do primeiro gol, quando Guga e Cuiabano se enroscaram. O VAR não recomendou a revisão

Não vou ver isso sozinho 🫣

No segundo tempo, Cuiabano foi tentar uma bola longa para David, mas acabou pegando de canela e jogando para lateral.

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✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 🆚 Vasco
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Benner, aos 34'/1°T (0-1) e aos 7'/2°T (0-2); Martinelli, aos 32'/2°T (1-3); Puma Rodríguez, aos 55'/2°T (1-3);
🟨 Cartões amarelos: John Kennedy, Guilherme Arana e Ganso (FLU); Jair (Barros), Andrés Gómez, Léo Jardim, Cuiabano e David (VAS);
🟥 Cartões vermelhos: -
🏟️ Público: 48.794 presentes;
💰 Renda: R$ 3.202.786,00

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Escalação do Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana (Soteldo); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Hulk), John Kennedy (Cano) e Savarino (Nonato).

Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê (Ramon Rique); Nuno Moreira (Adson), Andrés Gómez (Puma Rodríguez) e Brenner (David).

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🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

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