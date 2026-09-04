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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (04/09/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 06:00
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Filipe Luís à beira do campo em jogo do Monaco contra o Marseille pela Ligue 1
Filipe Luís à beira do campo em jogo do Monaco contra o Marseille pela Ligue 1 (Foto: Valery Hache / AFP)

A sexta-feira (4) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Real Betis x Real Madrid, Ipswich Town x Liverpool e PSG x Monaco.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 4 de setembro de 2026):

Campeonato Francês

14h – Lyon x Auxerre – Xsports e CazéTV
16h05 – PSG x Monaco – Xsports e CazéTV

Campeonato Saudita

15h – Al Shabab x Al Hilal – Canal GOAT e BandSports
15h – Al Ahli x Al Riyadh – Canal GOAT

Campeonato Alemão

15h30 – Stuttgart x Colônia – CazéTV, Sportv e OneFootball

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Campeonato Italiano

15h45 – Genoa x Como – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Belga

15h45 – Lommel x Club Brugge – DAZN

Campeonato Inglês

16h – Ipswich Town x Liverpool – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

16h – Real Betis x Real Madrid – CazéTV

O atacante francês do Real Madrid, camisa 10, Kylian Mbappé, comemora o segundo gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 26 de agosto de 2026
O atacante francês do Real Madrid, camisa 10, Kylian Mbappé, comemora o segundo gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Espanhol entre Real Madrid CF e Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 26 de agosto de 2026 (Foto: Thomas Coex / AFP)

Campeonato Português

16h15 – Porto x Moreirense – Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Criciúma x Cuiabá – ESPN e Disney+
20h30 – Athletic Club-MG x Vila Nova – Disney+
21h30 – CRB x América-MG – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

MLS

20h30 – New York City x Nashville – Apple TV

Campeonato Brasileiro Feminino

21h30 – Palmeiras x Bahia – Sportv, TV Brasil e N Sports (TV e YouTube)

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