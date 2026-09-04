Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (04/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (4) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Real Betis x Real Madrid, Ipswich Town x Liverpool e PSG x Monaco.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 4 de setembro de 2026):
Campeonato Francês
14h – Lyon x Auxerre – Xsports e CazéTV
16h05 – PSG x Monaco – Xsports e CazéTV
Campeonato Saudita
15h – Al Shabab x Al Hilal – Canal GOAT e BandSports
15h – Al Ahli x Al Riyadh – Canal GOAT
Campeonato Alemão
15h30 – Stuttgart x Colônia – CazéTV, Sportv e OneFootball
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Campeonato Italiano
15h45 – Genoa x Como – ESPN 4 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Belga
15h45 – Lommel x Club Brugge – DAZN
Campeonato Inglês
16h – Ipswich Town x Liverpool – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
16h – Real Betis x Real Madrid – CazéTV
Campeonato Português
16h15 – Porto x Moreirense – Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – Criciúma x Cuiabá – ESPN e Disney+
20h30 – Athletic Club-MG x Vila Nova – Disney+
21h30 – CRB x América-MG – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
MLS
20h30 – New York City x Nashville – Apple TV
Campeonato Brasileiro Feminino
21h30 – Palmeiras x Bahia – Sportv, TV Brasil e N Sports (TV e YouTube)
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