O meio-campista Alan Lescano desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (4), para realizar exames médicos e assinar com o Vasco. O argentino de 19 anos chega do Argentinos Juniors e será o quinto reforço da janela de transferências.

No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, Lescano foi recepcionado por alguns torcedores do Vasco. O argentino celebrou a chegada ao Cruz-Maltino e declarou estar contente. Além disso, ponderou que ainda faltam exames a serem realizados e projetou dedicação total pelo clube.

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— Estou muito contente de chegar ao Rio, aqui no clube. Agora, bem, faltam algumas coisas, fazer uma revisão médica. Esperamos que saia tudo bem e depois somar ao grupo (...) Saibam que desse lado vamos deixar tudo e dar tudo para tratar de deixar o Vasco no mais alto — declarou o jogador em sua chegada ao Rio de Janeiro.

Ex-Argentinos Juniors, Lescano chega ao Vasco em uma negociação de aproximadamente US$ 7 milhões (cerca de R$ 36 milhões). O jogador assinará contrato válido por quatro temporadas com o clube carioca.

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Lescano é um meio-campista mais versátil

Lescano tem características de um clássico camisa 10 e exerce atualmente essa função no Argentinos Juniors. No início da carreira, porém, o argentino atuava mais recuado, como segundo homem de meio-campo, função tradicionalmente associada à camisa 8.

O próprio jogador, em sua chegada ao Rio de Janeiro, destacou ser um volante mais criativo, que gosta de ter a bola e que gosta de fazer o time jogar.

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— Um volante que é mais criativo, que é mais de jogar e fazer jogar. E vamos tratar de dar o melhor — destacou o meio-campista.

A versatilidade é vista como um dos atrativos para o Vasco. Durante esta janela, o clube chegou perto de contratar Nelson Deossa, que também poderia ocupar esta faixa do meio-campo. A negociação, entretanto, não foi concluída, e a diretoria passou a buscar alternativas no mercado.

Nesse cenário, Lescano aparece como um jogador capaz de exercer a função de terceiro homem do meio-campo. Uma possível formação teria Santiago Sosa, Thiago Mendes e o argentino no setor.

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Alan Lescano em ação pelo Argentinos Juniors (Foto: Divulgação / Argentinos Juniors)

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