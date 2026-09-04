Inter de Milão x Napoli: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano
Equipes se enfrentam pela 3º rodada da competição
A Inter de Milão recebe o Napoli neste sábado (5), às 13h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir com Disney+!
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A Inter de Milão chega ao confronto com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas e soma seis pontos. Sob o comando de Cristian Chivu, os nerazzurri estrearam com uma goleada por 4 a 1 sobre o Monza e, depois, venceram o Cagliari por 1 a 0 fora de casa. Para o duelo, o treinador avalia possíveis mudanças na equipe, com John Stones e Andy Diouf entre as opções para iniciar a partida.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Napoli tenta se recuperar após sofrer a primeira derrota na competição. A equipe de Massimiliano Allegri venceu o Genoa por 2 a 0 na estreia, mas foi superada pelo Como por 2 a 1 na rodada seguinte. O meio-campista Scott McTominay está fora do confronto, e Kevin De Bruyne deve ganhar espaço no setor central.
Tudo sobre Inter de Milão x Napoli (onde assistir, horário e escalações):
✅ FICHA TÉCNICA
Inter de Milão 🆚 Napoli
Campeonato Italiano - 3ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 5 de setembro de 2026, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Giuseppe Meazza, Milão, Itália
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Árbitro: Simone Sozza (ITA)
🚩 Assistentes: Giorgio Peretti (ITA) e Giovanni Baccini (ITA)
📺 VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Martínez; Bisseck, Akanji (Stones) e Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski (Curtis Jones) e Dimarco; Esposito (Thuram) e Lautaro Martínez.
⚪ Napoli (Técnico: Massimiliano Allegri)
Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín e Spinazzola (Olivera); Anguissa, Lobotka e De Bruyne; Politano, Hojlund e Alisson Santos.
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