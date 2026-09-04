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Real Madrid corta veterano da lista da Champions League

Clube merengue envia lista com 25 nomes para a Uefa

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 13:40
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José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga
José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

O Real Madrid decidiu cortar o lateral-esquerdo Ferland Mendy da lista de inscritos para a disputa da Champions League. Segundo o "Marca", o técnico José Mourinho optou pela presença do jovem Sergio Martínez no lugar do defensor francês.

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Na terça-feira (8), o Real Madrid faz sua estreia na atual edição da Champions League diante da Inter de Milão e não contará com três jogadores sancionados. Os meias Arda Güler, Camavinga e Bernardo Silva não estão aptos para o duelo, o que pode abrir espaço para Sergio Martínez, que foi recém-contratado junto ao Racing Santander.

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Além do trio, Tchouaméni ainda não foi relacionado para nenhum jogo do Real Madrid na temporada por conta de uma misteriosa lesão muscular, e Thiago Pitarch também é dúvida para a estreia na Champions League. Em meio a esse cenário, o jovem de 19 anos conta com a confiança de José Mourinho para talvez até iniciar o confronto ao lado de Valverde e Bellingham.

Por outro lado, Ferland Mendy se lesionou no fim da última temporada, e o Real Madrid é cauteloso com relação a volta do francês. O atleta tinha retorno previsto entre setembro e outubro após uma ruptura no tendão do músculo de sua perna direita. Além da questão médica, o clube contratou Marc Cucurella, que é dono da lateral-esquerda, enquanto Álvaro Carreras é o reserva imediato.

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Ferland Mendy em ação pelo Real Madrid contra o Granada
Ferland Mendy em ação pelo Real Madrid contra o Granada (Foto: Jorge Guerrero/AFP)
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