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Com dois gols de Isak, Liverpool vence o Ipswich Town na Premier League

Jogo era válido pela terceira rodada

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 18:11
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Jogadores do Liverpool comemorando gol sobre o Ipswich Town na Premier League
LIverpool chegou a primeira vitória no Campeonato Inglês (Foto: Henry NICHOLLS / AFP

O Liverpool venceu o Ipswich Town por 2 a 0, nesta sexta (4), no Portman Road Stadium, e conquistou a primeira vitória na Premier League. Alexander Isak abriu o placar logo aos seis minutos de jogo e, três minutos depois, marcou o segundo. Na etapa final, o placar permaneceu e os Reds conquistaram os três pontos na primeira vitória em três jogos oficiais da temporada 2026/27.

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Como foi Ipswich Town x Liverpool?

Primeiro tempo

O Liverpool começou a partida em ritmo intenso e precisou de apenas nove minutos para transformar o volume de jogo em um plural de gols. Alexander Isak, reforço do clube na última temporada, balançou as redes duas vezes com passes de Gakpo. Na primeira jogada, o holandês arrancou pelo meio, achou o companheiro na direita da área, que finalizou forte, superando o goleiro Kjell Scherpen, que chegou a tocar na bola, porém de forma insuficiente para parar o atacante.

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No entanto, após sofrer o segundo gol, o time mandante acordou e, mesmo sem conseguir o gol, passou a ser superior em determinados momentos. A urgência para diminuir a diferença no placar fez com que, liderados pelo paraguaio Julio Enciso, que finalizou quatro vezes no primeiro tempo, equilibrassem as estatísticas. Em chutes totais na primeira etapa, os comandados de Gary O'Neil terminaram com oito, contra sete do Liverpool, porém sem efetividade.

Apesar do equilíbrio, as melhores chances da partida seguiram sendo do Liverpool. Aos 23 minutos, Dominik Szoboszlai chutou no canto inferior do arqueiro adversário, porém parou em uma bela defesa. Nove minutos depois, Alexis Mac Allister reforçou os ímpetos dos Reds, finalizando de fora da área, porém errando a meta. Alexander Isak marcou o terceiro gol na partida após passe de Florian Wirtz, porém estava em posição irregular. A melhor chance do Ipswich Town foi perdida pelo defensor Leif Davies, que, na pequena área, cabeceou para fora.

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Isak comemorando gol pelo Liverpool
Isak, do Liverpool, marcou duas vezes no primeiro tempo (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Segundo tempo

Na segunda etapa, a efetividade continuou sendo um problema para o Ipswich Town. Atrás no placar, o time teve o dobro de finalizações em relação aos visitantes, porém apenas um chute exigiu defesa do goleiro brasileiro Alisson. Aos 67 minutos, Szoboszlai recebeu passe enfiado de Ronald Araújo e foi derrubado dentro da área. Os jogadores ficaram pedindo penalidade máxima, mas, após análise do VAR, o lance foi anulado por impedimento.

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O Liverpool sofreu perigo ainda nos momentos finais, porém as más conclusões dos atacantes do Ipswich facilitaram o trabalho da defesa do Liverpool. Nos minutos finais, os mandantes tiveram duas chances, porém sem muito perigo. O destaque da partida ficou por conta de Isak, pelos dois gols decisivos para o placar, mas o setor defensivo, principalmente na figura do brasileiro, também foi imprevisível para o resultado.

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