Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Hulk revela 'obsessão' no Fluminense e manda recado à torcida

Atacante convocou os tricolores para o Maracanã no duelo com o Platense

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 13:17
Favorite o Lance! no Google
Hulk comemora gol pelo Fluminense
Hulk comemora gol pelo Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Hulk não esconde o tamanho da ambição com a Libertadores. É um dos poucos títulos que falta ao camisa 7 desde que voltou ao Brasil. Às vésperas do confronto entre Fluminense e Platense pelas quartas de final, o atacante revelou que conquistar o torneio continental com a camisa tricolor é um "sonho" e uma "obsessão".

Em vídeo publicado pelo Fluminense, o jogador relembrou a conquista de 2023. Naquela época, ainda no Atlético Mineiro, Hulk acompanhou de longe a festa que culminou no primeiro título da Libertadores da história do clube.

continua após a publicidade

➡️Árbitro de Fluminense x Platense apitou quartas do título de 2023 e nunca viu Flu perder

- Foi muito especial para o Fluminense. Eu estava assistindo. Principalmente na abertura, o Ferrugem cantando e a torcida indo à loucura. Eu assisti pela TV, imagina pessoalmente. Foi um momento que ficou eternizado na vida dos tricolores. É a oportunidade de escrever uma nova história, para quem já ganhou em 23, voltar a ganhar, escrever o nome ainda mais na história. Para quem não ganhou ainda, que é o meu caso, é mais que especial ser campeão. Então, é um desejo, um sonho, uma obsessão.

Hulk chega ao mata-mata em seu melhor momento desde a chegada às Laranjeiras. O atacante do Fluminense cresceu nas últimas partidas sob o comando de Marcão e passou a assumir papel importante no ataque tricolor na reta mais decisiva da temporada.

continua após a publicidade

➡️Marcão ganha elenco mais encorpado no Fluminense antes de sequência decisiva

Hulk convoca torcida do Fluminense

O primeiro duelo contra o Platense será no Maracanã, e a mobilização da torcida já é grande. Mais de 30 mil tricolores estão confirmados para a partida, e Hulk aproveitou a publicação para fazer um pedido direto aos torcedores.

➡️Rival do Fluminense, Platense contrata atacante antes das quartas da Libertadores

— Então o recado é que nos apoie, sem sombra de dúvida, o apoio é fundamental para esses jogos decisivos. Para que a gente possa realizar esse sonho meu, dos jogadores, da Família Tricolor. Ganhar mais uma Libertadores e entrar na história do Fluminense - completou Hulk.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Entre no nosso canal!

Hulk realiza sua estreia pelo Fluminense em amistoso (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Hulk pelo Fluminense (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Thiago Silva no banco do Fluminense

Fluminense

Marcão ganha elenco mais encorpado no Fluminense antes de sequência decisiva

Há 7 horas
andres matonte

Fluminense

Árbitro de Fluminense x Platense apitou quartas do título de 2023 e nunca viu Flu perder

Há 16 horas
Taça da Libertadores

Futebol Nacional

Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas da Libertadores

Há 17 horas
Sepúlveda é o mais novo reforço da Platense

Fluminense

Rival do Fluminense, Platense contrata atacante antes das quartas da Libertadores

Há 19 horas
Fluminense empatou com o Athletico-PR

Fluminense

Fluminense tem Hulk como trunfo para vencer o Vasco no Brasileirão

Há 20 horas
Léo Jance em campo pela base do Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Fluminense

Léo Jance retorna ao Fluminense após empréstimo; clube quer dar rodagem ao jovem

Há 1 dia
Mais LANCE!
Ganso Fluminense

Ganso deixa futuro em aberto no Fluminense: 'Livre no mercado'

Canobbio comemora gol pelo Fluminense diante do Athletico-PR

Fluminense melhora ataque com Marcão, mas defesa ainda preocupa

Marcão assume comando do Fluminense até definição do treinador. (Lucas Merçon/FFC)

Invicto contra o Vasco, Marcão defende bom retrospecto em clássicos pelo Fluminense

Richarlison chora após eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

Setembro Amarelo: relembre relatos corajosos de jogadores sobre a saúde mental

Marcão foi efetivado como técnico do Fluminense

No comando do Fluminense, Marcão celebra Dia do Profissional de Educação Física: 'Orgulho'

Marcão em jogo do Fluminense

Fluminense começa semana de treinos antes de jogos decisivos com novidades

Mário Bittencourt falou sobre Marcão, técnico do Fluminense

Mário Bittencourt revela acordo com Marcão no Fluminense

Guga no duelo entre Athletico e Fluminense

Guga lamenta empate do Fluminense e projeta clássico contra o Vasco: 'Decisão'

Maracanã vazio antes de Fluminense x Bahia

NFL abre o jogo sobre relação com Flamengo e Fluminsense pelo Maracanã

John Kennedy, do Fluminense, recebeu alta hospitalar

John Kennedy, do Fluminense, recebe alta e segue em recuperação

Hulk antes de jogo contra o Athletico

Das vaias ao protagonismo: Hulk cresce no Fluminense em momento decisivo

Thiago Silva no treino do Fluminense

Thiago Silva 'auxiliar-técnico' tem atuação elogiada no Fluminense

Marcão, técnico do Fluminense

Marcão elogia Fluminense, mas lamenta pênalti no fim