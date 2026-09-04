Hulk revela 'obsessão' no Fluminense e manda recado à torcida

Hulk não esconde o tamanho da ambição com a Libertadores. É um dos poucos títulos que falta ao camisa 7 desde que voltou ao Brasil. Às vésperas do confronto entre Fluminense e Platense pelas quartas de final, o atacante revelou que conquistar o torneio continental com a camisa tricolor é um "sonho" e uma "obsessão".

Em vídeo publicado pelo Fluminense, o jogador relembrou a conquista de 2023. Naquela época, ainda no Atlético Mineiro, Hulk acompanhou de longe a festa que culminou no primeiro título da Libertadores da história do clube.

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- Foi muito especial para o Fluminense. Eu estava assistindo. Principalmente na abertura, o Ferrugem cantando e a torcida indo à loucura. Eu assisti pela TV, imagina pessoalmente. Foi um momento que ficou eternizado na vida dos tricolores. É a oportunidade de escrever uma nova história, para quem já ganhou em 23, voltar a ganhar, escrever o nome ainda mais na história. Para quem não ganhou ainda, que é o meu caso, é mais que especial ser campeão. Então, é um desejo, um sonho, uma obsessão.

Hulk chega ao mata-mata em seu melhor momento desde a chegada às Laranjeiras. O atacante do Fluminense cresceu nas últimas partidas sob o comando de Marcão e passou a assumir papel importante no ataque tricolor na reta mais decisiva da temporada.

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Hulk convoca torcida do Fluminense

O primeiro duelo contra o Platense será no Maracanã, e a mobilização da torcida já é grande. Mais de 30 mil tricolores estão confirmados para a partida, e Hulk aproveitou a publicação para fazer um pedido direto aos torcedores.

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— Então o recado é que nos apoie, sem sombra de dúvida, o apoio é fundamental para esses jogos decisivos. Para que a gente possa realizar esse sonho meu, dos jogadores, da Família Tricolor. Ganhar mais uma Libertadores e entrar na história do Fluminense - completou Hulk.

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