Hulk revela 'obsessão' no Fluminense e manda recado à torcida
Atacante convocou os tricolores para o Maracanã no duelo com o Platense
Hulk não esconde o tamanho da ambição com a Libertadores. É um dos poucos títulos que falta ao camisa 7 desde que voltou ao Brasil. Às vésperas do confronto entre Fluminense e Platense pelas quartas de final, o atacante revelou que conquistar o torneio continental com a camisa tricolor é um "sonho" e uma "obsessão".
Árbitro de Fluminense x Platense apitou quartas do título de 2023 e nunca viu Flu perder
Em vídeo publicado pelo Fluminense, o jogador relembrou a conquista de 2023. Naquela época, ainda no Atlético Mineiro, Hulk acompanhou de longe a festa que culminou no primeiro título da Libertadores da história do clube.
➡️Árbitro de Fluminense x Platense apitou quartas do título de 2023 e nunca viu Flu perder
- Foi muito especial para o Fluminense. Eu estava assistindo. Principalmente na abertura, o Ferrugem cantando e a torcida indo à loucura. Eu assisti pela TV, imagina pessoalmente. Foi um momento que ficou eternizado na vida dos tricolores. É a oportunidade de escrever uma nova história, para quem já ganhou em 23, voltar a ganhar, escrever o nome ainda mais na história. Para quem não ganhou ainda, que é o meu caso, é mais que especial ser campeão. Então, é um desejo, um sonho, uma obsessão.
Hulk chega ao mata-mata em seu melhor momento desde a chegada às Laranjeiras. O atacante do Fluminense cresceu nas últimas partidas sob o comando de Marcão e passou a assumir papel importante no ataque tricolor na reta mais decisiva da temporada.
➡️Marcão ganha elenco mais encorpado no Fluminense antes de sequência decisiva
Hulk convoca torcida do Fluminense
O primeiro duelo contra o Platense será no Maracanã, e a mobilização da torcida já é grande. Mais de 30 mil tricolores estão confirmados para a partida, e Hulk aproveitou a publicação para fazer um pedido direto aos torcedores.
➡️Rival do Fluminense, Platense contrata atacante antes das quartas da Libertadores
— Então o recado é que nos apoie, sem sombra de dúvida, o apoio é fundamental para esses jogos decisivos. Para que a gente possa realizar esse sonho meu, dos jogadores, da Família Tricolor. Ganhar mais uma Libertadores e entrar na história do Fluminense - completou Hulk.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Entre no nosso canal!
Tudo sobre
Fluminense
Marcão ganha elenco mais encorpado no Fluminense antes de sequência decisivaHá 7 horas
Fluminense
Árbitro de Fluminense x Platense apitou quartas do título de 2023 e nunca viu Flu perderHá 16 horas
Futebol Nacional
Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas da LibertadoresHá 17 horas
Fluminense
Rival do Fluminense, Platense contrata atacante antes das quartas da LibertadoresHá 19 horas
Fluminense
Fluminense tem Hulk como trunfo para vencer o Vasco no BrasileirãoHá 20 horas
Fluminense
Léo Jance retorna ao Fluminense após empréstimo; clube quer dar rodagem ao jovemHá 1 dia
Mais LANCE!