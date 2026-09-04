Gabriel Sara decide na Turquia: 'De falta é especial'
Brasileiro garantiu vitória do Galatasaray a poucos dias da convocação de Ancelotti
A poucos dias da próxima convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira, Gabriel Sara voltou a ser decisivo pelo Galatasaray. O brasileiro marcou, de falta, aos 45 minutos do segundo tempo, o gol que garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o İstanbul Basaksehir, nesta sexta-feira, fora de casa, pelo Campeonato Turco. O resultado manteve a equipe na liderança. Em grande fase, Sara chegou à sua quarta participação em gol em quatro rodadas da competição.
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– Sensação boa demais marcar, ainda mais de falta, que é algo especial. Começamos bem a temporada, mas sabemos que é só o início. Agora, é focar nossos esforços na estreia na Champions League, contra o Sporting, na próxima quarta-feira – afirmou o meio-campista, que brilhou em sua primeira temporada na competição europeia, sendo eleito o melhor em campo na goleada por 5 a 2 sobre a Juventus, na temporada passada, que garantiu a classificação do Galatasaray para as oitavas de final depois de 12 anos.
Gabriel Sara em alta na Turquia
O bom momento pode render ao meio-campista uma nova oportunidade com a Seleção. Carlo Ancelotti fará a próxima convocação na semana que vem, e Sara aparece entre os jogadores que podem ser chamados.
As boas atuações neste início de temporada, aliadas à sua versatilidade, podem pesar na decisão do treinador italiano. Vale lembrar que o jogador foi convocado na última Data Fifa antes da Copa do Mundo e fez sua estreia pela Seleção Brasileira contra a França.
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