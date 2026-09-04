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Cruzeiro confirma lesão do zagueiro Jonathan Jesus

O zagueiro é titular absoluto no time de Artur Jorge

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/09/2026 12:58
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Jonathan Jesus no corredor do Maracanã
Jonathan Jesus no corredor do Maracanã (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro informou, na manhã desta sexta-feira (4), que o zagueiro Jonathan Jesus sofreu uma lesão na perna esquerda.

O defensor teve um problema em um músculo associado ao tornozelo. A indicação para o caso é tratamento conservador, que foi iniciado no Departamento de Saúde e Desempenho do clube.

– O Cruzeiro informa que o zagueiro Jonathan Jesus foi submetido a exames, no Hospital Orizonti, que diagnosticaram uma lesão na perna em um músculo associado ao tornozelo esquerdo. A indicação para o caso é de tratamento conservador, com início imediato, no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro – publicou o clube em nota.

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Jonathan Jesus foi substituído aos 36 minutos do primeiro tempo do clássico da última terça-feira. Em seu lugar, entrou João Marcelo.

Jonathan Jesus e Allan disputam bola
Jonathan Jesus e Allan disputam bola (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

No jogo de ida, ele também precisou ser substituído, mas por outro problema. No Mineirão, o zagueiro sofreu uma luxação no ombro esquerdo.

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Opções de Artur Jorge com lesão de Jonathan Jesus

Com a baixa do zagueiro titular, a tendência é que João Marcelo ganhe mais oportunidades como titular ao lado de Fabrício Bruno. Outro jogador que deve ter mais espaço é Lucas Villalba. O argentino, que tem atuado como lateral-esquerdo, poderá voltar a ser utilizado em sua posição de origem.

Em relação ao jogo deste domingo (6), a tendência é que a primeira dupla citada seja a utilizada, uma vez que João Marcelo tem ganhado espaço nas últimas rodadas.

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