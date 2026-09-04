Brasil x França: horário e onde assistir ao jogo de vôlei
Seleção de Bernardinho vem de duas derrotas na Copa FIPAV e busca recuperar confiança para o Sul-Americano masculino
A seleção masculina de vôlei da França recebe o Brasil nesta sexta-feira (4) na Adidas Arena, em Paris, às 15h30 (horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV por assinatura) e pela plataforma Sport en France. ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.
A Federação Francesa de Vôlei trata o confronto como uma importante partida de preparação. Será um teste dos franceses para oportunidades de ajustes antes do Campeonato Europeu, que começa na próxima quarta-feira (9). Os oito mil ingressos disponíveis se esgotaram semanas atrás.
Para a seleção francesa, o encontro também tem peso simbólico. É a primeira vez desde a conquista do ouro olímpico nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, que o time volta a disputar uma partida oficial na capital do país.
O presidente da Federação Francesa, Eric Tanguy, ressaltou a importância do confronto ser contra a Seleção Brasileira. "Sentimos muito orgulho em receber o Brasil, uma grande nação do vôlei que marcou a história deste esporte. Que maneira especial para nossos jogadores terminarem sua preparação do que duelar com este time! É uma grande honra", declarou.
O levantador e capitão Antoine Brizard também valorizou o duelo: "Esperamos uma grande adversidade. O Brasil é um time extremamente físico e será uma boa oposição de estilo, o que será importante para validar nossa identidade." O jovem central Simon Magnin complementou: "Queremos nos divertir, mas, acima de tudo, ganhar ainda mais confiança, para que possamos chegar bem ao Campeonato Europeu".
Brasil chega em baixa ao amistoso
A Seleção Brasileira chega ao amistoso em Paris após um desempenho irregular na Copa FIPAV, disputada na Itália. A equipe comandada por Bernardinho encerrou a competição com uma vitória e duas derrotas em três jogos.
Na última segunda-feira (31), o Brasil foi derrotado por Cuba por 3 sets a 1, em Messina, na Sicília. Assim como havia acontecido no domingo (30), diante da Itália, a equipe começou bem, mas acumulou erros e não sustentou o ritmo. As duas derrotas vieram de virada, ambas por 3 sets a 1. Na estreia do torneio, o Brasil havia vencido a Alemanha por 3 a 0.
A Copa FIPAV integrava o planejamento brasileiro para a preparação do Campeonato Sul-Americano masculino, marcado para o período de 15 a 20 de setembro no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O torneio continental oferece ao campeão uma vaga direta nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
Após a Copa FIPAV, a delegação se deslocou para Paris para os amistosos contra a França. Em seguida, o time retorna ao Brasil para a reta final de preparação antes do Sul-Americano.
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x França - Amistoso
📅 Data e horário: sexta-feira, 04 de setembro de 2026, às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: Paris, França
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e plataforma Sport en France
Confira a agenda do Sul-Americano masculino de vôlei
Terça-feira (15/09)
- Argentina x Venezuela - 14h
- Colômbia x Bolívia - 17h
- Brasil x Chile - 20h
Quarta-feira (16/09)
- Argentina x Colômbia - 14h
- Venezuela x Chile - 17h
- Brasil x Bolívia - 20h
Quinta-feira (17/09)
- Argentina x Chile - 14h
- Bolívia x Venezuela - 17h
- Brasil x Colômbia - 20h
Sábado (19/09)
- Brasil x Venezuela - 11h
- Argentina x Bolívia - 14h
- Chile x Colômbia - 17h
Domingo (20/09)
- Brasil x Argentina - 10h
- Chile x Bolívia - 13h
- Venezuela x Colômbia - 16h
*Horários de Brasília
Veja a convocação de Bernardinho*
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
OPOSTOS
- Darlan
- Bryan
PONTEIROS
- Adriano
- Lucarelli
- Honorato
- Arthur Bento
- Lukas Bergmann
- Douglas Souza
CENTRAIS
- Flávio
- Judson
- Matheus Pinta
- Barreto
LÍBEROS
- Maique
- Douglas Pureza
*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Vôlei
Seleção Brasileira feminina de vôlei treina no MaracanãzinhoHá 2 horas
Vôlei
Kisy desabafa sobre lesão de Julia Kudiess: 'Sentimento de luto'Há 15 horas
Vôlei
Qual o caminho do vôlei de praia brasileiro rumo a Los Angeles 2028Há 21 horas
Vôlei
Gabi Guimarães desmente suposto veto do Sul-Americano: 'Estão todos alinhados'Há 1 dia
Vôlei
Conegliano se opõe à participação de Gabi no Sul-Americano, diz jornalistaHá 1 dia
Vôlei
Seleção Brasileira mira vaga na Copa do Mundo de VôleiHá 1 dia
Mais LANCE!