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Brasil x França: horário e onde assistir ao jogo de vôlei

Seleção de Bernardinho vem de duas derrotas na Copa FIPAV e busca recuperar confiança para o Sul-Americano masculino

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
04/09/2026 13:18
Atualizado há 1 minutos
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Bernardinho olha para a arquibancada em treino da VNL em Brasília
Bernardinho olha para a arquibancada em jogo da VNL em Brasília (Foto: Divulgação/CBV)

A seleção masculina de vôlei da França recebe o Brasil nesta sexta-feira (4) na Adidas Arena, em Paris, às 15h30 (horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 (TV por assinatura) e pela plataforma Sport en France. ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

A Federação Francesa de Vôlei trata o confronto como uma importante partida de preparação. Será um teste dos franceses para oportunidades de ajustes antes do Campeonato Europeu, que começa na próxima quarta-feira (9). Os oito mil ingressos disponíveis se esgotaram semanas atrás.

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Para a seleção francesa, o encontro também tem peso simbólico. É a primeira vez desde a conquista do ouro olímpico nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, que o time volta a disputar uma partida oficial na capital do país. 

O presidente da Federação Francesa, Eric Tanguy, ressaltou a importância do confronto ser contra a Seleção Brasileira. "Sentimos muito orgulho em receber o Brasil, uma grande nação do vôlei que marcou a história deste esporte. Que maneira especial para nossos jogadores terminarem sua preparação do que duelar com este time! É uma grande honra", declarou.

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O levantador e capitão Antoine Brizard também valorizou o duelo: "Esperamos uma grande adversidade. O Brasil é um time extremamente físico e será uma boa oposição de estilo, o que será importante para validar nossa identidade." O jovem central Simon Magnin complementou: "Queremos nos divertir, mas, acima de tudo, ganhar ainda mais confiança, para que possamos chegar bem ao Campeonato Europeu".

Brasil chega em baixa ao amistoso

A Seleção Brasileira chega ao amistoso em Paris após um desempenho irregular na Copa FIPAV, disputada na Itália. A equipe comandada por Bernardinho encerrou a competição com uma vitória e duas derrotas em três jogos.

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Na última segunda-feira (31), o Brasil foi derrotado por Cuba por 3 sets a 1, em Messina, na Sicília. Assim como havia acontecido no domingo (30), diante da Itália, a equipe começou bem, mas acumulou erros e não sustentou o ritmo. As duas derrotas vieram de virada, ambas por 3 sets a 1. Na estreia do torneio, o Brasil havia vencido a Alemanha por 3 a 0.

A Copa FIPAV integrava o planejamento brasileiro para a preparação do Campeonato Sul-Americano masculino, marcado para o período de 15 a 20 de setembro no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O torneio continental oferece ao campeão uma vaga direta nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Após a Copa FIPAV, a delegação se deslocou para Paris para os amistosos contra a França. Em seguida, o time retorna ao Brasil para a reta final de preparação antes do Sul-Americano.

O técnico Bernardinho orienta os jogadores durante Brasil e Eslovênia pela VNL
O técnico Bernardinho orienta os jogadores durante Brasil e Eslovênia pela VNL (Foto: Volleyball World)

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x França - Amistoso

📅 Data e horário: sexta-feira, 04 de setembro de 2026, às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: Paris, França
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e plataforma Sport en France

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Confira a agenda do Sul-Americano masculino de vôlei

Terça-feira (15/09)

    1.
  1. Argentina x Venezuela - 14h
    2. 2.
  2. Colômbia x Bolívia - 17h
    3. 3.
  3. Brasil x Chile - 20h

Quarta-feira (16/09)

    1.
  1. Argentina x Colômbia - 14h
    2. 2.
  2. Venezuela x Chile - 17h
    3. 3.
  3. Brasil x Bolívia - 20h

Quinta-feira (17/09)

    1.
  1. Argentina x Chile - 14h
    2. 2.
  2. Bolívia x Venezuela - 17h
    3. 3.
  3. Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (19/09)

    1.
  1. Brasil x Venezuela - 11h
    2. 2.
  2. Argentina x Bolívia - 14h
    3. 3.
  3. Chile x Colômbia - 17h

Domingo (20/09)

    1.
  1. Brasil x Argentina - 10h
    2. 2.
  2. Chile x Bolívia - 13h
    3. 3.
  3. Venezuela x Colômbia - 16h

*Horários de Brasília

Veja a convocação de Bernardinho*

LEVANTADORES

  • Fernando Cachopa
  • Matheus Brasília

OPOSTOS

  • Darlan
  • Bryan

PONTEIROS

  • Adriano
  • Lucarelli
  • Honorato
  • Arthur Bento
  • Lukas Bergmann
  • Douglas Souza

CENTRAIS

  • Flávio
  • Judson
  • Matheus Pinta
  • Barreto

LÍBEROS

  • Maique
  • Douglas Pureza

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Dois precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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