Mercado da MLS: principais contratações e movimentações

O mercado da MLS ganhou força em 2026 e mostrou que a liga norte-americana está cada vez mais inserida no cenário internacional. Além de atrair estrelas consagradas do futebol europeu, os clubes dos Estados Unidos passaram a participar de negociações com equipes brasileiras e sul-americanas, movimentando nomes de diferentes perfis.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Com o fechamento da janela de transferências nesta quarta-feira (2), a MLS consolidou um mercado marcado pela chegada de grandes estrelas do futebol mundial. Entre os principais nomes estão Robert Lewandowski, Antoine Griezmann e Casemiro, jogadores com passagens recentes por alguns dos maiores clubes da Europa.

continua após a publicidade

Casemiro é um dos movimentos que mais chamam atenção. O brasileiro deixou o Manchester United e acertou com o Inter Miami, onde vai se juntar a Lionel Messi. Os dois foram rivais durante anos no futebol espanhol, com Casemiro defendendo o Real Madrid e Messi sendo um dos principais símbolos do Barcelona. Agora, depois de tantos clássicos entre os dois, os astros passam a dividir o mesmo vestiário nos Estados Unidos.

Lewandowski também chega à MLS com uma carreira recente de alto nível. O atacante polonês foi protagonista em temporadas artilheiras pelo Bayern de Munique e manteve o protagonismo ofensivo durante sua passagem pelo Barcelona. Aos 37 anos, o centroavante inicia uma nova etapa no Chicago Fire.

continua após a publicidade

Já Antoine Griezmann deixou o Atlético de Madrid após uma longa passagem pelo clube espanhol para defender o Orlando City. O francês, campeão da Copa do Mundo de 2018, é mais um jogador de destaque internacional que escolheu a MLS para a sequência da carreira.

Além dos astros, a janela também teve movimentações envolvendo jogadores conhecidos do futebol brasileiro e sul-americano. O uruguaio Santiago Rodríguez, que estava no Botafogo, seguiu para a MLS, enquanto Matías Galarza, ex-Vasco, deixou o River Plate para acertar com o Inter Miami.

continua após a publicidade

As negociações ajudam a mostrar que a liga norte-americana não é mais apenas um destino para grandes jogadores em fim de carreira. A MLS também passou a disputar atletas que estavam inseridos em mercados importantes da América do Sul, reforçando a crescente competitividade do futebol nos Estados Unidos.

Griezmann anunciado pelo Orlando City (Foto: Reprodução/X)

Estrelas aumentam a visibilidade da liga

O movimento também acontece em um contexto de crescimento do futebol nos Estados Unidos. A chegada de Lionel Messi ao Inter Miami foi um dos principais marcos dessa transformação. O argentino inicialmente dividiu o elenco com Sergio Busquets e Jordi Alba, seus antigos companheiros de Barcelona, que posteriormente se aposentaram.

continua após a publicidade

➡️MLS após a Copa do Mundo: impacto, contratações e crescimento

Depois desse primeiro ciclo, o clube manteve a estratégia de reunir grandes nomes e passou a contar com Luis Suárez, Rodrigo De Paul e Casemiro. Em outros clubes, jogadores como Son Heung-min, ex-Tottenham, Thomas Müller e Marco Reus também elevaram o nível de atenção sobre a competição.

A realização do Mundial de Clubes de 2025 e da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos ajudou a colocar o futebol ainda mais no centro das atenções do país.

continua após a publicidade

Messiem ação pelo Inter Miami (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.