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Mercado da MLS: principais contratações e movimentações

Liga está em crescimento nas últimas temporadas e fechou a janela com novidades

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 10:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Lewandowski Chicago Fire
Lewandowski no Chicago Fire (Foto: Divulgação)

O mercado da MLS ganhou força em 2026 e mostrou que a liga norte-americana está cada vez mais inserida no cenário internacional. Além de atrair estrelas consagradas do futebol europeu, os clubes dos Estados Unidos passaram a participar de negociações com equipes brasileiras e sul-americanas, movimentando nomes de diferentes perfis.

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Com o fechamento da janela de transferências nesta quarta-feira (2), a MLS consolidou um mercado marcado pela chegada de grandes estrelas do futebol mundial. Entre os principais nomes estão Robert Lewandowski, Antoine Griezmann e Casemiro, jogadores com passagens recentes por alguns dos maiores clubes da Europa.

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Casemiro é um dos movimentos que mais chamam atenção. O brasileiro deixou o Manchester United e acertou com o Inter Miami, onde vai se juntar a Lionel Messi. Os dois foram rivais durante anos no futebol espanhol, com Casemiro defendendo o Real Madrid e Messi sendo um dos principais símbolos do Barcelona. Agora, depois de tantos clássicos entre os dois, os astros passam a dividir o mesmo vestiário nos Estados Unidos.

Lewandowski também chega à MLS com uma carreira recente de alto nível. O atacante polonês foi protagonista em temporadas artilheiras pelo Bayern de Munique e manteve o protagonismo ofensivo durante sua passagem pelo Barcelona. Aos 37 anos, o centroavante inicia uma nova etapa no Chicago Fire.

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Já Antoine Griezmann deixou o Atlético de Madrid após uma longa passagem pelo clube espanhol para defender o Orlando City. O francês, campeão da Copa do Mundo de 2018, é mais um jogador de destaque internacional que escolheu a MLS para a sequência da carreira.

Além dos astros, a janela também teve movimentações envolvendo jogadores conhecidos do futebol brasileiro e sul-americano. O uruguaio Santiago Rodríguez, que estava no Botafogo, seguiu para a MLS, enquanto Matías Galarza, ex-Vasco, deixou o River Plate para acertar com o Inter Miami.

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As negociações ajudam a mostrar que a liga norte-americana não é mais apenas um destino para grandes jogadores em fim de carreira. A MLS também passou a disputar atletas que estavam inseridos em mercados importantes da América do Sul, reforçando a crescente competitividade do futebol nos Estados Unidos.

Griezmann anunciado pelo Orlando City (Foto: Reprodução/X)
Griezmann anunciado pelo Orlando City (Foto: Reprodução/X)

Estrelas aumentam a visibilidade da liga

O movimento também acontece em um contexto de crescimento do futebol nos Estados Unidos. A chegada de Lionel Messi ao Inter Miami foi um dos principais marcos dessa transformação. O argentino inicialmente dividiu o elenco com Sergio Busquets e Jordi Alba, seus antigos companheiros de Barcelona, que posteriormente se aposentaram.

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➡️MLS após a Copa do Mundo: impacto, contratações e crescimento

Depois desse primeiro ciclo, o clube manteve a estratégia de reunir grandes nomes e passou a contar com Luis Suárez, Rodrigo De Paul e Casemiro. Em outros clubes, jogadores como Son Heung-min, ex-Tottenham, Thomas Müller e Marco Reus também elevaram o nível de atenção sobre a competição.

A realização do Mundial de Clubes de 2025 e da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos ajudou a colocar o futebol ainda mais no centro das atenções do país.

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Messi marcou duas vezes em Inter Miami x Atlético San Luis
Messiem ação pelo Inter Miami (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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