Craques para ficar de olho nos grandes campeonatos europeus

A temporada 2026/27 do futebol europeu começou cercada de expectativas após uma janela de transferências marcada por grandes negócios. Além das principais estrelas do continente, alguns jogadores chegam ao novo ciclo com a missão de transformar destaque em protagonismo.

São atletas que já mostraram qualidade em alto nível, mas ainda não carregam o mesmo holofote de nomes como Mbappé, Haaland, Rodri, Vinicius Junior e Lamine Yamal. Entre jovens talentos, jogadores que brilharam na Copa do Mundo e reforços de peso, alguns nomes podem ganhar ainda mais espaço nos grandes campeonatos europeus.

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Saibari: destaque do Marrocos que chega ao Bayern

Ismael Saibari é um dos nomes para ficar de olho na Bundesliga. O atacante deixou o PSV e foi contratado pelo Bayern de Munique após uma temporada de afirmação no futebol europeu e, principalmente, uma grande Copa do Mundo pelo Marrocos.

Saibari foi um dos destaques da seleção marroquina no Mundial e marcou em todas as partidas da fase de grupos. O primeiro deles aconteceu justamente na estreia contra o Brasil, no empate por 1 a 1. Ao todo, foram três gols na primeira fase, além do pênalti decisivo na classificação contra a Holanda.

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Aos 25 anos, o marroquino chega ao Bayern para dar um novo passo na carreira. O clube alemão já acompanhava o jogador antes da Copa, mas suas atuações no Mundial aumentaram ainda mais a expectativa em torno do reforço.

Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos (Foto: Dan Mullan/AFP)

Bouaddi: jovem marroquino para observar no Manchester City

Outro marroquino que ganhou os holofotes durante a Copa foi Ayyoub Bouaddi. Aos apenas 18 anos, o meio-campista deixou o Lille e foi contratado pelo Manchester City, em uma das grandes apostas do clube inglês para o futuro.

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Bouaddi teve participação importante na campanha do Marrocos até as quartas de final do Mundial e chega à Premier League depois de já ter acumulado experiência no futebol francês. Ele estreou profissionalmente pelo Lille aos 16 anos e rapidamente se tornou uma das principais promessas do país.

No City, o jovem terá um desafio ainda maior. O clube busca reorganizar o meio-campo após a saída de Rodri, e Bouaddi aparece como uma das peças escolhidas para ajudar nessa renovação. A chegada de Enzo Fernández também aumenta a concorrência, mas coloca o marroquino em um ambiente de alto nível para desenvolver seu futebol.

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Ayyoub Bouaddi foi anunciado pelo Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

Diomande: joia da Costa do Marfim que virou aposta do Real Madrid

Aos 19 anos, Yan Diomande já chega ao Real Madrid com status de uma das grandes promessas do futebol mundial. O atacante foi um dos destaques da Costa do Marfim na Copa do Mundo e despertou a disputa entre gigantes europeus durante a janela.

O Real Madrid venceu a concorrência do PSG e contratou o jogador junto ao RB Leipzig. A negociação colocou Diomande entre os principais investimentos do mercado e reforçou a aposta do clube espanhol em jovens talentos.

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Diomande em ação pelo Real Madrid em La Liga (Foto: Ina Fassbender / AFP)

Gordon e Adeyemi: dupla de novos rostos no Barcelona

O Barcelona também apostou em jogadores que podem ganhar ainda mais protagonismo na nova temporada. Anthony Gordon e Karim Adeyemi chegaram ao clube em momentos diferentes da carreira, mas com características que podem aumentar as opções ofensivas de Hansi Flick.

Gordon deixou o Newcastle depois de se consolidar na Premier League e chega ao Barça após também participar da Copa do Mundo pela Inglaterra. O atacante marcou na semifinal contra a Argentina e terminou o Mundial com três assistências. No clube catalão, terá a oportunidade de atuar em um cenário completamente diferente e ao lado de nomes como Lamine Yamal e Raphinha.

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Adeyemi, por sua vez, chega ao Barcelona após quatro temporadas no Borussia Dortmund. Conhecido principalmente pela velocidade e pela capacidade de atuar em diferentes posições do ataque, o alemão reencontra Hansi Flick, treinador que lhe deu a primeira oportunidade na seleção principal.

Anthony Gordon e Adeyemi apresentados pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)

Barcola: novo desafio na Premier League

Bradley Barcola é outro jogador que pode dar um salto de protagonismo na temporada. O atacante deixou o PSG e foi contratado pelo Liverpool depois de conquistar duas Champions League com o clube francês.

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Na Copa do Mundo, Barcola fez boas participações pela França, mesmo sem ser titular absoluto. O desempenho ajudou a valorizar ainda mais o jogador, que agora terá um desafio completamente diferente na Premier League.

Aos 23 anos, o francês chega a Liverpool depois de já ter acumulado experiência em decisões e títulos pelo PSG, mas terá pela frente uma nova liga e a pressão de uma das maiores competições do continente.

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Barcola assinando o contrato com o Liverpool (Foto: Reprodução/X)

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