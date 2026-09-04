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Zinho critica atitude de titular do Flamengo: 'Desnecessário'

Ex-jogador comentou a reação do atacante ao ser substituído

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 08:10
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Zinho durante o programa 'Equipe F'
Zinho durante o programa 'Equipe F' (Foto: Reprodução)

O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 0, nesta quarta-feira (2), em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, mas a reação de Samuel Lino ao ser substituído chamou atenção durante o jogo. O atacante demonstrou irritação no momento em que deixou o campo, situação que gerou especulações sobre uma possível insatisfação com a substituição ou até com algum companheiro de equipe.

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Durante o programa do Equipe F, o ex-jogador Zinho criticou a postura do atacante e afirmou que Samuel Lino não deveria criar um problema em um momento positivo vivido pelo Flamengo.

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Para Zinho, a reação do jogador foi desnecessária, principalmente pelo bom momento que o atacante atravessa no clube. O comentarista lembrou que Samuel Lino vinha sendo cobrado por torcedores e pela imprensa antes de recuperar o bom desempenho.

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— Desnecessário. O Flamengo vive um momento maravilhoso. Não vai criar problema onde não tem. Samuel Lino, há pouco tempo você estava sendo cobrado, a torcida pegou um pouco no pé. A imprensa também comentou: não está vivendo um grande momento — afirmou.

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O ex-jogador também destacou a forte concorrência no elenco rubro-negro e aconselhou o atacante a aproveitar a fase positiva.

➡️Jardim explica irritação de Samuel Lino ao ser substituído em Flamengo x Mirassol

— A competitividade no grupo do Flamengo é enorme, tem muita gente para jogar. Aproveita o momento, desfruta do momento. A torcida está aplaudindo, ele está jogando muito bem, tem sido um dos destaques. Então não vai arrumar problema onde não tem — completou.

Na sequência, Zinho mencionou Arrascaeta ao comentar uma possível irritação de Samuel Lino durante a partida. Segundo ele, o meia uruguaio é responsável por criar diversas oportunidades para o atacante.

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— Você vai reclamar do debochado? O cara deixa na cara do gol toda hora. Toda hora vai te dar passe. Ah, não deu uma, não deu outra. Não entrou muito bem o Arrascaeta. Isso faz parte do jogo — criticou.

Samuel Lino em ação durante Flamengo e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro
Samuel Lino em ação durante Flamengo e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Samuel Lino explica motivo da irritação

Após a partida, Samuel Lino explicou que sua reação não estava relacionada à substituição ou a um desentendimento com algum companheiro. De acordo com o atacante, a irritação foi causada pelas condições do gramado do Maracanã.

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— Fiquei meio irritado ali pelo jogo e pelo contexto do gramado, que não vinha ajudando. Até dei umas gesticuladas de que não vinha dando certo nenhuma jogada, porque o gramado não vinha ajudando. Mas isso aí não é uma coisa que a gente controla, é o Maracanã, o Flamengo, e a gente só quer um melhor gramado para poder fazer um melhor jogo. Foi esse detalhe que eu reclamei ali com o treinador, e as pessoas podem pensar muitas coisas, mas não, foi só isso aí e tranquilo — explicou Samuel Lino.

Jardim também comenta irritação de Lino em Flamengo x Mirassol

Na coletiva de imprensa após a partida do Flamengo, Leonardo Jardim comentou a chateação de Samuel Lino e ainda brincou sobre o fato de o jogador não tê-lo cumprimentado.

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— Ele saiu irritado com o gramado. Também não passaram a bola para ele, [e ele] gostaria de fazer melhor. Eu não tenho nada a ver com isso (risos). O Lino é um profissional sério e sabe respeitar quando joga, entra e tem que sair. Sabe que a equipe não é só 11 — disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, após a vitória sobre o Mirassol.

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