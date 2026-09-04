Filipe Luís manda recado ao Flamengo após vitória do Monaco: 'Revanche'

Filipe Luís não escondeu o carinho pelo Flamengo mesmo após conquistar uma importante vitória à frente do Monaco. Em entrevista à CazéTV, o técnico brasileiro aproveitou para mandar um recado à torcida rubro-negra e reforçou o desejo de ver o clube novamente em uma final do Mundial de Clubes.

O Monaco, comandado por Filipe Luís, venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1, de virada, em uma partida na qual a equipe mostrou poder de reação após sair atrás no placar. O PSG abriu o marcador aos 31 minutos do primeiro tempo, com Marquinhos, mas os monegascos cresceram na etapa final e buscaram a virada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Após a partida, Filipe Luís falou sobre a relação que mantém com o Flamengo e destacou a gratidão pelo período em que esteve no clube, primeiro como jogador e posteriormente como treinador.

— Tenho um carinho gigante, todo mundo sabe, já falei um milhão de vezes, e estão vivos. E quem sabe, tomara, estou torcendo muito para que o Flamengo consiga chegar em outra final de Mundial para poder ter a revanche — declarou o treinador à CazéTV.

Filipe Luís também ressaltou que mantém muitos amigos no elenco e nos bastidores do Flamengo e afirmou que continua torcendo pelo sucesso do clube.

continua após a publicidade

— Tenho muitos, muitos amigos, eu amo muito todas as pessoas do Flamengo, e tenho uma lembrança maravilhosa. Foram sete anos incríveis — afirmou.

O treinador também reconheceu a importância do Flamengo em sua trajetória profissional. Filipe Luís encerrou a carreira como jogador no clube em 2023 e, posteriormente, iniciou sua trajetória como técnico nas categorias de base rubro-negras.

Depois de assumir o comando do time principal, conquistou títulos importantes e ganhou espaço no futebol brasileiro. Para Filipe Luís, a oportunidade recebida pelo Flamengo foi determinante para que ele chegasse ao atual momento da carreira.

continua após a publicidade

— A oportunidade que eles me deram de liderar aquele projeto por um tempo, por um ano, foi o que me trouxe até aqui. Então, eu sou muito grato a todos e desejo que o Flamengo seja campeão sempre — concluiu.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.