Filipe Luís manda recado ao Flamengo após vitória do Monaco: 'Revanche'
Treinador destacou o carinho pelo Rubro-Negro e revelou torcida
Filipe Luís não escondeu o carinho pelo Flamengo mesmo após conquistar uma importante vitória à frente do Monaco. Em entrevista à CazéTV, o técnico brasileiro aproveitou para mandar um recado à torcida rubro-negra e reforçou o desejo de ver o clube novamente em uma final do Mundial de Clubes.
Filipe Luís ‘se vinga’, Monaco vence o PSG e assume liderança do Campeonato Francês
O Monaco, comandado por Filipe Luís, venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1, de virada, em uma partida na qual a equipe mostrou poder de reação após sair atrás no placar. O PSG abriu o marcador aos 31 minutos do primeiro tempo, com Marquinhos, mas os monegascos cresceram na etapa final e buscaram a virada.
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Após a partida, Filipe Luís falou sobre a relação que mantém com o Flamengo e destacou a gratidão pelo período em que esteve no clube, primeiro como jogador e posteriormente como treinador.
— Tenho um carinho gigante, todo mundo sabe, já falei um milhão de vezes, e estão vivos. E quem sabe, tomara, estou torcendo muito para que o Flamengo consiga chegar em outra final de Mundial para poder ter a revanche — declarou o treinador à CazéTV.
Filipe Luís também ressaltou que mantém muitos amigos no elenco e nos bastidores do Flamengo e afirmou que continua torcendo pelo sucesso do clube.
— Tenho muitos, muitos amigos, eu amo muito todas as pessoas do Flamengo, e tenho uma lembrança maravilhosa. Foram sete anos incríveis — afirmou.
O treinador também reconheceu a importância do Flamengo em sua trajetória profissional. Filipe Luís encerrou a carreira como jogador no clube em 2023 e, posteriormente, iniciou sua trajetória como técnico nas categorias de base rubro-negras.
Depois de assumir o comando do time principal, conquistou títulos importantes e ganhou espaço no futebol brasileiro. Para Filipe Luís, a oportunidade recebida pelo Flamengo foi determinante para que ele chegasse ao atual momento da carreira.
— A oportunidade que eles me deram de liderar aquele projeto por um tempo, por um ano, foi o que me trouxe até aqui. Então, eu sou muito grato a todos e desejo que o Flamengo seja campeão sempre — concluiu.
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