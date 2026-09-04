Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Filipe Luís manda recado ao Flamengo após vitória do Monaco: 'Revanche'

Treinador destacou o carinho pelo Rubro-Negro e revelou torcida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 20:30
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
Favorite o Lance! no Google
Filipe Luís comandando o Monaco no duelo contra o PSG
Filipe Luís comandando o Monaco no duelo contra o PSG (Foto: Valery HACHE / AFP)

Filipe Luís não escondeu o carinho pelo Flamengo mesmo após conquistar uma importante vitória à frente do Monaco. Em entrevista à CazéTV, o técnico brasileiro aproveitou para mandar um recado à torcida rubro-negra e reforçou o desejo de ver o clube novamente em uma final do Mundial de Clubes.

O Monaco, comandado por Filipe Luís, venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1, de virada, em uma partida na qual a equipe mostrou poder de reação após sair atrás no placar. O PSG abriu o marcador aos 31 minutos do primeiro tempo, com Marquinhos, mas os monegascos cresceram na etapa final e buscaram a virada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Após a partida, Filipe Luís falou sobre a relação que mantém com o Flamengo e destacou a gratidão pelo período em que esteve no clube, primeiro como jogador e posteriormente como treinador.

— Tenho um carinho gigante, todo mundo sabe, já falei um milhão de vezes, e estão vivos. E quem sabe, tomara, estou torcendo muito para que o Flamengo consiga chegar em outra final de Mundial para poder ter a revanche — declarou o treinador à CazéTV.

Filipe Luís também ressaltou que mantém muitos amigos no elenco e nos bastidores do Flamengo e afirmou que continua torcendo pelo sucesso do clube.

continua após a publicidade

— Tenho muitos, muitos amigos, eu amo muito todas as pessoas do Flamengo, e tenho uma lembrança maravilhosa. Foram sete anos incríveis — afirmou.

O treinador também reconheceu a importância do Flamengo em sua trajetória profissional. Filipe Luís encerrou a carreira como jogador no clube em 2023 e, posteriormente, iniciou sua trajetória como técnico nas categorias de base rubro-negras.

Depois de assumir o comando do time principal, conquistou títulos importantes e ganhou espaço no futebol brasileiro. Para Filipe Luís, a oportunidade recebida pelo Flamengo foi determinante para que ele chegasse ao atual momento da carreira.

continua após a publicidade

— A oportunidade que eles me deram de liderar aquele projeto por um tempo, por um ano, foi o que me trouxe até aqui. Então, eu sou muito grato a todos e desejo que o Flamengo seja campeão sempre — concluiu.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Filipe Luís, treinador do Mônaco, na beira do campo gesticulando

Fora de Campo

Torcida do Flamengo reage à vitória do Monaco, de Filipe Luís, sobre o PSG

Há 1 hora
Jogadoras de RB Bragantino e Palmeiras no Paulistão Feminino

Fora de Campo

Paulistão Feminino cresce na CazéTV e bate recorde da final de 2025

Há 3 horas
Ana Thaís Matos em programa do Sportv

Fora de Campo

Ana Thais Matos questiona prioridades do Vasco no ano: 'Campeão e rebaixado?'

Há 3 horas
David na zona mista do Vasco apos vitoria contra o Palmeiras

Vasco

Caso David: ex-agente do atacante do Vasco chefiava tráfico, diz polícia

Há 4 horas
Weverton, goleiro do Grêmio, em jogo contra o Internacional

Fora de Campo

Weverton revela ritual 'assustador' de colega antes de Grêmio x Internacional

Há 5 horas
Messi comemora um de seus gols na vitória do Inter Miami

Fora de Campo

Emissora irá transmitir jogos da MLS no YouTube; estreia terá Messi

Há 8 horas
Mais LANCE!
Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

De Neymar a Hamilton: como seria o line up do Rock in Rio 2026 só com atletas

Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'

Benja detona Gabigol após fala sobre Flamengo: 'Arrogante'

Zinho durante o programa 'Equipe F'

Zinho critica atitude de titular do Flamengo: 'Desnecessário'

Baldasso, durante transmissão no Youtube

Baldasso detona o Internacional após eliminação: 'Nunca mais'

midia cup

Mídia's Cup 2026 estreia com apoio do Lance!

Grêmio bateu o Internacional por 3 a 1, na Arena, e se classificou ás semifinais da Copa do Brasil

Grêmio provoca o Internacional após eliminação; veja vídeo

Felipe Melo criticou fase de Gabigol no Santos

Felipe Melo critica titular do Santos: 'Está numa fase horrível'

Elias, ex-volante, novo contratado da ESPN

Ex-Corinthians e Flamengo é anunciado como reforço na ESPN

Polêmica com gramado na Vila Belmiro volta à tona (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Rizek critica gramado da Vila Belmiro e do Maracanã após polêmica com Neymar

Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

Neymar critica gramado da Vila após eliminação: 'Trabalho de m…'

Com o empate em casa, Santos é eliminado da Copa do Brasil pelo agregado de 3 a 0 (Foto: Fernando Blade /Fotoarena/Folhapress)

Jornalista critica decisão de Cuca por titularidade de Neymar

Meia do Corinthians recebe sondagem de clube estrangeiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Torcedores reprovam possível saída de Breno Bidon do Corinthians

Gabigol comenta possível retorno ao Flamengo durante entrevista (Foto: Reprodução)

Gabigol revela desejo de retornar ao Flamengo: 'Não é fácil'

Rodinei com a camisa do Santos

Torcedores do Flamengo mandam recado para Rodinei: 'Não aceito'