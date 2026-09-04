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Copa do Brasil reúne clubes de torcidas amigas na semifinal

Palmeiras e Vasco, de um lado, e Grêmio e Atlético-MG, do outro, disputam vaga na final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 10:15
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Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos
Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos (Foto: Jota Erre / AGIF / Folhapress)

As semifinais da Copa do Brasil de 2026 serão marcadas por uma coincidência: a reunião de quatro clubes cujas torcidas organizadas têm amizade nas arquibancadas. Em grande parte, as alianças entre Palmeiras, Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio surgiram por rivalidades comuns.

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A parceria mais antiga e notável se dá entre palmeirenses e vascaínos. Na final da Copa Rio de 1951, 100 mil cruz-maltinos foram ao Maracanã para apoiar o Alviverde diante da Juventus, um marco que preservou a boa relação até os dias de hoje. Além disso, ambos têm os mesmos "inimigos" esportivos: Flamengo e Corinthians.

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Na década de 1980, a rivalidade entre rubro-negros e atleticanos também aumentou. Consequentemente, aproximaram-se as torcidas de Vasco e Atlético-MG. Atualmente, a parceria entre as maiores organizadas do Cruz-Maltino, do Galo e do Palmeiras é chamada de "União Sinistra" por seus integrantes.

Os mesmos grupos também mantêm boa relação com a principal organizada do Grêmio. Todos, inclusive, estão no guarda-chuva da aliança conhecida como União Dedo Pro Alto (DPA).

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Em campo, muito em jogo na Copa do Brasil

As amizades entre torcidas organizadas ajudam a diminuir a hostilidade fora dos gramados, mas não garantem a ausência de brigas e discussões. Em campo, as partidas certamente serão quentes, com muito em jogo para os quatro semifinalistas: a vaga na final passou a conceder lugar na próxima edição da Libertadores, além de uma premiação de R$ 34 milhões (vice) a R$ 78 milhões (campeão).

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Os duelos de ida e volta entre Grêmio e Atlético-MG e Vasco e Palmeiras estão previstos para os dias 1º e 8 de novembro. Os classificados realizarão final única em dezembro.

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