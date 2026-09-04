De virada, o Monaco venceu o PSG por 2 a 1, nesta sexta-feira (4), no Parc des Princes, pela terceira rodada da Ligue 1, e assumiu a liderança do Campeonato Francês. Marquinhos abriu o placar para os parisienses, mas Nazinho e Idumbo garantiram a vitória da equipe comandada por Filipe Luís, que reencontrou o clube francês meses depois da derrota para o PSG na final do Mundial de Clubes, quando ainda dirigia o Flamengo.

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Na decisão disputada em dezembro de 2025, o Flamengo de Filipe Luís empatou por 1 a 1 com o PSG no tempo normal e na prorrogação, mas acabou derrotado nos pênaltis. Desta vez, à frente do Monaco, o treinador brasileiro viu sua equipe buscar a virada em Paris e vencer o adversário que havia conquistado o título mundial sobre o Rubro-Negro.

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O resultado também aumentou a pressão sobre o PSG, que segue sem vencer após três rodadas da Ligue 1 e ocupa a 12ª colocação, com dois empates e uma derrota. Do outro lado, o Monaco dá sequência ao bom início de trabalho de Filipe Luís, que alcança a liderança do Campeonato Francês.

Como foi PSG x Monaco?

Primeiro tempo

O Monaco começou melhor organizado e conseguiu, nos primeiros minutos, dificultar a saída de bola do PSG com uma pressão alta bem coordenada por Filipe Luís. Aos poucos, porém, os visitantes passaram a recuar, permitindo que o PSG assumisse o controle da posse e se instalasse no campo adversário.

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Sem precisar acelerar excessivamente, o time de Luis Enrique dominou territorialmente e criou algumas das principais chances da etapa, principalmente com Doué e Kvaratskhelia, parados em mais de uma ocasião por Hrádecky. O gol saiu aos 31 minutos, quando o georgiano recebeu de Fabián Ruiz e cruzou para Marquinhos completar de peito. Depois da vantagem, o Monaco recuou ainda mais e praticamente deixou o PSG controlar o restante do primeiro tempo. Apesar dos números favoráveis aos parisienses, porém, a etapa teve um ritmo relativamente morno, com pouco perigo ofensivo dos visitantes.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Monaco apresentou uma postura bem mais próxima da ideia de jogo de Filipe Luís. A equipe voltou a pressionar alto, conseguiu permanecer mais tempo com a bola e passou a atacar com maior coragem, algo que contrastou diretamente com a dificuldade para respirar na primeira etapa. Mesmo com o PSG ainda criando boas oportunidades – e Hradecky aparecendo novamente em defesas importantes –, os monegascos encontraram espaço para crescer na partida. A mudança se refletiu no empate aos 58 minutos, quando Nazinho apareceu livre no segundo poste para marcar de cabeça após jogada construída pela direita.

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O gol deu ainda mais confiança ao Monaco, que passou a controlar melhor os momentos da partida e encontrou a virada aos 72 minutos. Zakaria conduziu a bola desde o meio-campo, a jogada seguiu com Golovin e terminou com Idumbo, que venceu o duelo dentro da área e finalizou para colocar os visitantes em vantagem. A partir daí, o PSG retomou a pressão e passou a ocupar o campo ofensivo, mas encontrou um Monaco mais sólido e capaz de resistir. Os parisienses chegaram a marcar com Ferran Torres, mas o gol foi anulado por impedimento de Dembélé.

Dembélé e Benzahra em ação no duelo entre PSG e Monaco na Ligue 1 (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance capital foi a saída de Vanderson para Teze, logo aos oito minutos da segunda etapa. Apesar de um movimento ínfimo diante dos dois gols da virada do Monaco, a alteração ajudou a mudar os rumos do duelo. Teze participou diretamente do empate ao dar a assistência para Nazinho, e o crescimento monegasco após o gol abriu caminho para a virada.

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Deu aula 🏅

O goleiro Hradecky fez um grande jogo, parando o ímpeto do PSG diversas vezes durante a partida, principalmente na primeira etapa. Na segunda, o goleiro também apareceu nos momentos decisivos e evitou o empate nos acréscimos, em finalização de Dembélé. Teze também foi importante após entrar em campo, com participação direta no primeiro gol do Monaco.

Ficou abaixo 📉

Hakimi foi um dos jogadores abaixo do esperado pelo PSG. O marroquino não conseguiu exercer com eficiência sua força ofensiva e também encontrou dificuldades defensivas diante das ações mais perigosas do.

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✅ Ficha técnica

PSG🆚 Monaco

Ligue 1 – 3ª rodada

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de setembro de 2026, às 16h05 (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris, França

🥅 Gols: Marquinhos, 31'/1°T (1-0), Nazinho, 13'/2°T (1-1), Idumbo, 27'/2° (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Hernández (PSG); Teze (MON)

🟥 Cartões vermelhos: -

🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery (Lucas Hernández); João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Dro Fernández); Doué (Ferrán Torres), Akliouche (Dembélé), Kvaratskhelia (Mika Godts)

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🔴 Monaco (Técnico: Filipe Luís)

Hrádecky; Nazinho, Dier, Sané, Vanderson (Teze); Zakaria, Camara; Idumbo (Mawissa), Golovin (Benzahra), Coulibaly (Soubeir); Brunner (Abline)

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