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Manchester City x Coventry: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Equipes se enfrentam pela 3º rodada da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 19:04
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Manchester City x Coventry City pela Premier League (Arte: Lance!)
Manchester City x Coventry City pela Premier League (Arte: Lance!)

O Manchester City recebe o Coventry neste sábado (5), às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela terceira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir com Disney+!

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O Manchester City iniciou a Premier League com 100% de aproveitamento e lidera a competição após as vitórias sobre Bournemouth e Crystal Palace. A equipe de Enzo Maresca pode ter a estreia de Enzo Fernández, contratado junto ao Chelsea no último dia da janela de transferências. Iliman Ndiaye, Allan e Matheus Nunes também estão à disposição, enquanto Jeremy Doku segue fora por lesão.

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Ficha do jogo

Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
Coventry City Escudo
COV
3ª rodada
Premier League
Data e Hora
sábado, 5 de setembro de 2026, às 11h (de Brasília)
Local
Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra
Árbitro
Sam Barrott (ING)
Assistentes
Adam Nunn (ING) e Wade Smith (ING)
Var
John Brooks (ING)
Onde assistir

Do outro lado, o Coventry busca os primeiros pontos na volta à elite inglesa. Recém-promovida à Premier League, a equipe comandada por Frank Lampard perdeu os dois primeiros compromissos, ainda não marcou gols na competição e ocupa a 17ª colocação. Haji Wright, Luke Woolfenden e Kaine Kesler-Hayden são desfalques.

Tudo sobre Manchester City x Coventry (onde assistir, horário e escalações):

FICHA TÉCNICA

Manchester City 🆚 Coventry
Premier League - 3ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 5 de setembro de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Árbitro: Sam Barrott (ING)
🚩 Assistentes: Adam Nunn (ING) e Wade Smith (ING)
📺 VAR: John Brooks (ING)

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Khusanov (Matheus Nunes), Rúben Dias, Guéhi e Gvardiol; Anderson e O'Reilly (Enzo Fernández); Foden, Cherki e Semenyo; Haaland.

Coventry (Técnico: Frank Lampard)
Rushworth; Ewijk, Thomas, Amenda e Dasilva; Grimes e Yirenkyi; Tchaouna, Rudoni e Mason-Clark; Awoniyi.

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Manchester City x Coventry City pela Premier League (Arte: Lance!)
Manchester City x Coventry City pela Premier League (Arte: Lance!)
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