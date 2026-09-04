Manchester City x Coventry: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League
Equipes se enfrentam pela 3º rodada da competição
O Manchester City recebe o Coventry neste sábado (5), às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela terceira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir com Disney+!
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O Manchester City iniciou a Premier League com 100% de aproveitamento e lidera a competição após as vitórias sobre Bournemouth e Crystal Palace. A equipe de Enzo Maresca pode ter a estreia de Enzo Fernández, contratado junto ao Chelsea no último dia da janela de transferências. Iliman Ndiaye, Allan e Matheus Nunes também estão à disposição, enquanto Jeremy Doku segue fora por lesão.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Coventry busca os primeiros pontos na volta à elite inglesa. Recém-promovida à Premier League, a equipe comandada por Frank Lampard perdeu os dois primeiros compromissos, ainda não marcou gols na competição e ocupa a 17ª colocação. Haji Wright, Luke Woolfenden e Kaine Kesler-Hayden são desfalques.
Tudo sobre Manchester City x Coventry (onde assistir, horário e escalações):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Coventry
Premier League - 3ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 5 de setembro de 2026, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Árbitro: Sam Barrott (ING)
🚩 Assistentes: Adam Nunn (ING) e Wade Smith (ING)
📺 VAR: John Brooks (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Khusanov (Matheus Nunes), Rúben Dias, Guéhi e Gvardiol; Anderson e O'Reilly (Enzo Fernández); Foden, Cherki e Semenyo; Haaland.
⚪ Coventry (Técnico: Frank Lampard)
Rushworth; Ewijk, Thomas, Amenda e Dasilva; Grimes e Yirenkyi; Tchaouna, Rudoni e Mason-Clark; Awoniyi.
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