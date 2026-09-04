Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com Barboza e oito nomes que jogam no Brasil, Uruguai é convocado por Forlán

Luis Suárez não é lembrado e está descartado de amistosos de setembro e outubro

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 17:39
Favorite o Lance! no Google
Alexander Barboza contra o Fortaleza
Alexander Barboza em ação pelo Palmeiras contra o Fortaleza (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Com Alexander Barboza e outros oito nomes que atuam no Brasil, o Uruguai foi convocado por Diego Forlán para a "Super Data-Fifa". Nos amistosos de setembro e outubro, a Celeste Olímpica enfrentará o Japão, a Coreia do Sul e a Índia.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Embora tenha nascido na Argentina, Barboza tem nacionalidade uruguaia e tinha condições de ser chamado pelo Uruguai. A presença do zagueiro na lista de Forlán foi tratada como uma surpresa, uma vez que o defensor recebe sua primeira oportunidade aos 31 anos.

continua após a publicidade

Além de Barboza, o Uruguai chamou outros oito nomes que atuam no futebol brasileiro: Puma Rodríguez (Vasco), Varela (Flamengo), Piquerez (Palmeiras), Emi Martínez (Palmeiras), Canobbio (Fluminense), Lucho Rodríguez (Cruzeiro), Villaba (Botafogo) e Arrascaeta (Flamengo).

Embora Luís Suárez tenha sido alvo de rumores sobre uma suposta volta para defender o Uruguai, o veterano de 39 anos não foi lembrado por Forlán na lista com 46 atletas. O centroavante do Inter Miami não é convocado para uma partida oficial da Celeste Olímpica desde setembro de 2024.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai
Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai (Foto: Dante Fernández/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Filipe Luís comandando o Monaco no duelo contra o PSG

Futebol Internacional

Filipe Luís 'se vinga', Monaco vence o PSG e assume liderança do Campeonato Francês

Há 23 minutos
Jogadores do Betis comemoram gol marcado sobre o Real Madrid, na La Liga

Futebol Internacional

Mbappé perde pênalti, e Betis vence o Real Madrid na La Liga

Há 26 minutos
Jogadores do Liverpool comemorando gol sobre o Ipswich Town na Premier League

Futebol Internacional

Com dois gols de Isak, Liverpool vence o Ipswich Town na Premier League

Há 27 minutos
O atacante marfinense do Real Madrid, número 25, Yan Diomande, domina a bola durante o amistoso de pré-temporada entre o FC Schalke 04 e o Real Madrid em Gelsenkirchen, oeste da Alemanha

Futebol Internacional

La Liga: veja os clubes que mais movimentaram o mercado antes da temporada

Há 2 horas
Carlos França balança a camisa branca na mão

Futebol Internacional

Carlos França projeta duelo com Milan na Europa League: 'Será muito especial'

Há 2 horas
Gabriel Jesus é apresentado como novo jogador do Barcelona e posa com camisa do clube catalão

Futebol Internacional

Gabriel Jesus vive incerteza por estreia no Barcelona contra o Valencia

Há 3 horas
Mais LANCE!
Xabi Alonso manda beijos para torcedores do Chelsea após vitória sobre o Brighton

Técnico do Chelsea minimiza polêmica com astro de Filipe Luís

José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga

Real Madrid corta veterano da lista da Champions League

Messi comemora um de seus gols na vitória do Inter Miami

Emissora irá transmitir jogos da MLS no YouTube; estreia terá Messi

Ayyoub Bouaddi foi anunciado pelo Manchester City

Craques para ficar de olho nos grandes campeonatos europeus

Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Técnico do Tottenham 'culpa' Richarlison por exclusão da Premier League

Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

De Neymar a Hamilton: como seria o line up do Rock in Rio 2026 só com atletas

Lewandowski Chicago Fire

Mercado da MLS: principais contratações e movimentações

Ligue 1 2026/2027 - Paris Saint Germain x Monaco

PSG x Monaco: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Ligue1

Messi sentado no gramado do MetLife Stadium após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo

Lúcio de Castro: a última dança de Léo Messi

Luis Enrique, durante coletiva de imprensa do PSG

Luis Enrique tem reencontro com Filipe Luís nesta sexta

Anderson-Talisca-Fenerbahce

Anderson Talisca rescinde e acerta com novo clube; entenda

Lionel Messi comemora gol pelo Inter Miami contra o Orlando City pela MLS, em Miami. (Foto: Giorgio Viera/AFP)

MLS após a Copa do Mundo: impacto, contratações e crescimento

Filipe Luís à beira do campo em jogo do Monaco contra o Marseille pela Ligue 1

Monaco à la Flamengo? Filipe Luís terá teste de identidade contra o PSG