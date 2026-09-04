Com Barboza e oito nomes que jogam no Brasil, Uruguai é convocado por Forlán
Luis Suárez não é lembrado e está descartado de amistosos de setembro e outubro
Com Alexander Barboza e outros oito nomes que atuam no Brasil, o Uruguai foi convocado por Diego Forlán para a "Super Data-Fifa". Nos amistosos de setembro e outubro, a Celeste Olímpica enfrentará o Japão, a Coreia do Sul e a Índia.
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Embora tenha nascido na Argentina, Barboza tem nacionalidade uruguaia e tinha condições de ser chamado pelo Uruguai. A presença do zagueiro na lista de Forlán foi tratada como uma surpresa, uma vez que o defensor recebe sua primeira oportunidade aos 31 anos.
Além de Barboza, o Uruguai chamou outros oito nomes que atuam no futebol brasileiro: Puma Rodríguez (Vasco), Varela (Flamengo), Piquerez (Palmeiras), Emi Martínez (Palmeiras), Canobbio (Fluminense), Lucho Rodríguez (Cruzeiro), Villaba (Botafogo) e Arrascaeta (Flamengo).
Embora Luís Suárez tenha sido alvo de rumores sobre uma suposta volta para defender o Uruguai, o veterano de 39 anos não foi lembrado por Forlán na lista com 46 atletas. O centroavante do Inter Miami não é convocado para uma partida oficial da Celeste Olímpica desde setembro de 2024.
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