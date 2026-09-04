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La Liga: veja os clubes que mais movimentaram o mercado antes da temporada

Outros times se destacaram pela quantidade de mudanças realizadas durante a janela

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 16:06
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O atacante marfinense do Real Madrid, número 25, Yan Diomande, domina a bola durante o amistoso de pré-temporada entre o FC Schalke 04 e o Real Madrid em Gelsenkirchen, oeste da Alemanha
Diomande em ação pelo Real Madrid em La Liga (Foto: Ina Fassbender / AFP)

O Real Madrid liderou os investimentos entre os clubes da La Liga no início da temporada, com 225 milhões de euros gastos em reforços. A equipe merengue abriu larga vantagem sobre Barcelona e Atlético de Madrid, mas o volume financeiro não foi o único fator que marcou a janela: Espanyol, Sevilla, Racing Santander e Levante também passaram por períodos de intensa movimentação em seus elencos.

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A maior contratação do mercado espanhol foi a de Yan Diomande, adquirido pelo Real Madrid junto ao RB Leipzig por 125 milhões de euros. O negócio representa mais da metade de todo o investimento do clube na janela e foi seguido pelas chegadas de Marc Cucurella, por 55 milhões, e Carlos Espí, por 25 milhões.

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O Barcelona aparece em seguida entre os maiores compradores, com 184 milhões de euros investidos. Anthony Gordon, contratado por 80 milhões, foi a principal aposta do clube, que também desembolsou 60 milhões por Rodri. O Atlético de Madrid completa o grupo dos três maiores investidores, com 123 milhões aplicados em reforços.

Entre os clubes que não fazem parte do trio de maior poder financeiro, Betis, Deportivo A Coruña, Elche e Racing Santander também tiveram participação relevante. O Betis investiu 30,5 milhões de euros, enquanto o Deportivo gastou 26 milhões, seguido por Elche, com 23,25 milhões, e Racing Santander, com 20,5 milhões.

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Real Madrid domina os gastos e Barcelona concentra grandes negócios

A distância financeira entre o Real Madrid e os demais clubes foi evidente. Os 225 milhões de euros investidos pelo time merengue colocam o clube na liderança da La Liga, com 41 milhões a mais que o Barcelona, segundo colocado no ranking, e 102 milhões acima do Atlético de Madrid. O valor aplicado pelo Real também ficou muito acima dos demais participantes da competição, já que nenhum outro clube ultrapassou a marca dos 31 milhões em reforços.

Além de Diomande, Cucurella e Carlos Espí, o Real ainda contratou Denzel Dumfries por 20 milhões de euros. Konaté e Bernardo Silva chegaram sem custos de transferência, ampliando a reformulação do elenco sem elevar o valor total desembolsado no mercado.

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Carlos Espí comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Espanyol, pela La Liga
Carlos Espí comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

O Barcelona, por sua vez, concentrou grande parte do investimento em poucos nomes. Gordon foi a segunda operação mais cara de toda a janela espanhola, atrás apenas de Diomande, enquanto Rodri aparece logo em seguida. O clube também contratou Karim Adeyemi por 22 milhões de euros, Gabriel Jesus por 10 milhões e João Cancelo sem custos.

A reformulação, porém, não ocorreu apenas por meio das chegadas. O Barcelona realizou vendas importantes e negociou Ferran Torres com o PSG por 48,5 milhões de euros, a maior venda entre os clubes espanhóis na janela. O elenco ainda registrou empréstimos e saídas de jogadores experientes, como Lewandowski.

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O Atlético também combinou investimentos elevados com mudanças significativas. Morten Hjulmand foi contratado por 40 milhões de euros, enquanto Kang-in Lee chegou por 35 milhões e Cristian Romero por 33 milhões. Alejandro Grimaldo, adquirido por 15 milhões, completou o principal grupo de reforços.

Nas saídas, o clube negociou Matteo Ruggeri com o Aston Villa por 25 milhões de euros, Thiago Almada com o River Plate por 20 milhões e Nahuel Molina com a Roma por 13 milhões. Griezmann também deixou o elenco sem custo de transferência.

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Espanyol, Sevilla e Racing lideram a movimentação de elencos

Se o Real Madrid foi o clube que mais investiu financeiramente, outros times se destacaram pela quantidade de mudanças realizadas durante a janela. Considerando entradas e saídas efetivas, além de empréstimos e retornos, o Espanyol aparece entre os elencos mais movimentados, especialmente pelo grande número de jogadores envolvidos em operações temporárias.

O Sevilla também passou por uma ampla reformulação. O clube realizou diversas entradas e saídas, com nomes como Robbie Ure, Kochorashvili, Stassin, Youssouf Fofana e Félix Correia entre os reforços. Do outro lado, Akor Adams, Juanlu Sánchez, Oso e Djibril Sow estiveram entre os jogadores que deixaram o elenco.

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O Racing Santander foi outro dos protagonistas pela quantidade de chegadas. Pablo García, Julen Agirrezabala, Iván Martín, Facundo González, Aarón Martín, Asier Villalibre, Matteo Prati, Sergio Canales, Yassir Zabiri, Jeanuël Belocian e André Almeida estão entre os jogadores envolvidos na reformulação.

O Levante completa o grupo dos clubes mais ativos considerando o volume geral de movimentações. O time teve uma janela marcada por empréstimos, chegadas de jogadores jovens e saídas relevantes.

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Entre os clubes que terminaram a janela com saldo positivo nas transferências, o Osasuna aparece entre os destaques. O principal negócio do período foi a venda de Víctor Muñoz ao Liverpool por 40 milhões de euros, valor correspondente à cláusula de rescisão do jogador. No entanto, o Osasuna detinha apenas 50% dos direitos do atacante, conforme acordo firmado anteriormente com o Real Madrid, o que significa que metade do valor da operação caberia ao clube de Pamplona.

Levante, com saldo positivo de 31,9 milhões de euros, e Girona, com 31,62 milhões, aparecem na sequência. Elche registrou lucro de 13,75 milhões, enquanto Athletic Bilbao fechou o período com saldo positivo de 11 milhões.

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Clubes que mais gastaram na janela da La Liga

    1.
  1. Real Madrid — 225 milhões
    2. 2.
  2. Barcelona — 184 milhões
    3. 3.
  3. Atlético de Madrid — 123 milhões
    4. 4.
  4. Betis — 30,5 milhões
    5. 5.
  5. Deportivo La Coruña — 26 milhões
    6. 6.
  6. Elche — 23,25 milhões
    7. 7.
  7. Racing Santander — 20,5 milhões
    8. 8.
  8. Villarreal — 16,5 milhões
    9. 9.
  9. Sevilla — 15,5 milhões
    10. 10.
  10. Alavés — 13 milhões

Grandes vendas também movimentaram o mercado espanhol

Além dos investimentos realizados pelos clubes, a janela teve negociações importantes envolvendo jogadores que deixaram a La Liga. Ferran Torres lidera a lista das maiores vendas, com os 48,5 milhões de euros pagos pelo PSG ao Barcelona.

Gonzalo García deixou o Real Madrid rumo ao Fulham por 40 milhões, mesmo valor da transferência de Víctor Muñoz do Osasuna para o Liverpool. Matteo Ruggeri, negociado pelo Atlético de Madrid com o Aston Villa por 25 milhões, e Álvaro Rodríguez, vendido pelo Elche ao Bournemouth pelo mesmo valor, aparecem na sequência.

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O Atlético ainda negociou Thiago Almada por 20 milhões de euros, enquanto o Betis arrecadou 18,25 milhões com a saída de Sergi Altimira para o Sporting. O Racing Santander, um dos clubes mais ativos em chegadas, também realizou uma venda relevante com a transferência de Gustavo Puerta ao Olympiacos por 16 milhões.

No grupo dos cinco clubes que disputam a Champions League, a diferença de estratégia também aparece nos números. Real Madrid, Barcelona e Atlético concentraram os maiores investimentos, enquanto Betis e Villarreal adotaram posturas mais contidas.

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O Betis gastou 30,5 milhões e arrecadou 33,33 milhões, terminando o período com saldo positivo. Já o Villarreal investiu 16,5 milhões, com Nathan Saliba como principal contratação, e arrecadou apenas 2,9 milhões em vendas definitivas.

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