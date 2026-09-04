A TNT Sports fechou contrato com a Major League Soccer (MLS) e irá transmitir 17 partidas da liga profissional norte-americana no YouTube. A primeira transmissão será neste sábado (5), na partida entre Inter Miami, de Lionel Messi, Suárez e Casemiro, e Atlanta United.

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De acordo com a Folha de S.Paulo, o contrato é válido até o fim da temporada atual, em dezembro. No pacote de transmissões, estão asseguradas as exibições de pelo menos sete jogos do Inter Miami na MLS.

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Este ano, a TNT Sports já havia fechado acordo para transmitir 31 partidas da Uefa Champions League em seu canal no YouTube. E, a partir de 2027, também exibirá jogos da Copa Sul-Americana na plataforma.

MLS atrai cada vez mais astros de todo o planeta

A MLS vive momento de crescimento no cenário do futebol mundial. A liga passou a ganhar cada vez mais espaço no mercado internacional, impulsionada pela chegada de grandes estrelas e pelo aumento da exposição do futebol nos Estados Unidos. Recentemente, os Estados Unidos sediaram o Mundial de Clubes de 2025 e foi a principal sede da Copa do Mundo de 2026.

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MLS terá jogos exibidos no YouTube da TNT Sports (Foto: Tim Austen/Getty Images via AFP)

Na janela de transferências mais recente, a MLS incorporou nomes como o do polonês Robert Lewandowski, contratado pelo Chicago Fire, e o do francês Antoine Griezmann, que foi para o Orlando City, além de Casemiro.

Além dos astros, a janela também teve movimentações envolvendo jogadores conhecidos do futebol brasileiro e sul-americano. O uruguaio Santiago Rodríguez, que estava no Botafogo, seguiu para a MLS, enquanto Matías Galarza, ex-Vasco, deixou o River Plate para acertar com o Inter Miami.

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