Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

TNT Sports irá transmitir jogos da MLS no YouTube; estreia terá Messi

Liga dos Estados Unidos terá jogos exibidos de graça até o fim do ano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 12:05
Favorite o Lance! no Google
Messi comemora um de seus gols na vitória do Inter Miami
Primeiro jogo da MLS no canal da TNT Sports no YouTube será de time de Messi (Foto: Chandan Khanna/AFP)

A TNT Sports fechou contrato com a Major League Soccer (MLS) e irá transmitir 17 partidas da liga profissional norte-americana no YouTube. A primeira transmissão será neste sábado (5), na partida entre Inter Miami, de Lionel Messi, Suárez e Casemiro, e Atlanta United.

➡️Mercado da MLS: principais contratações e movimentações

De acordo com a Folha de S.Paulo, o contrato é válido até o fim da temporada atual, em dezembro. No pacote de transmissões, estão asseguradas as exibições de pelo menos sete jogos do Inter Miami na MLS.

continua após a publicidade

Este ano, a TNT Sports já havia fechado acordo para transmitir 31 partidas da Uefa Champions League em seu canal no YouTube. E, a partir de 2027, também exibirá jogos da Copa Sul-Americana na plataforma. 

MLS atrai cada vez mais astros de todo o planeta

A MLS vive momento de crescimento no cenário do futebol mundial. A liga passou a ganhar cada vez mais espaço no mercado internacional, impulsionada pela chegada de grandes estrelas e pelo aumento da exposição do futebol nos Estados Unidos. Recentemente, os Estados Unidos sediaram o Mundial de Clubes de 2025 e foi a principal sede da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade
Casemiro pelo Inter Miami na MLS
MLS terá jogos exibidos no YouTube da TNT Sports (Foto: Tim Austen/Getty Images via AFP)

Na janela de transferências mais recente, a MLS incorporou nomes como o do polonês Robert Lewandowski, contratado pelo Chicago Fire, e o do francês Antoine Griezmann, que foi para o Orlando City, além de Casemiro.

Além dos astros, a janela também teve movimentações envolvendo jogadores conhecidos do futebol brasileiro e sul-americano. O uruguaio Santiago Rodríguez, que estava no Botafogo, seguiu para a MLS, enquanto Matías Galarza, ex-Vasco, deixou o River Plate para acertar com o Inter Miami.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

Fora de Campo

De Neymar a Hamilton: como seria o line up do Rock in Rio 2026 só com atletas

Há 1 hora
Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'

Fora de Campo

Benja detona Gabigol após fala sobre Flamengo: 'Arrogante'

Há 2 horas
Zinho durante o programa 'Equipe F'

Fora de Campo

Zinho critica atitude de titular do Flamengo: 'Desnecessário'

Há 3 horas
Baldasso, durante transmissão no Youtube

Fora de Campo

Baldasso detona o Internacional após eliminação: 'Nunca mais'

Há 4 horas
midia cup

Fora de Campo

Mídia's Cup 2026 estreia com apoio do Lance!

Há 12 horas
Grêmio bateu o Internacional por 3 a 1, na Arena, e se classificou ás semifinais da Copa do Brasil

Fora de Campo

Grêmio provoca o Internacional após eliminação; veja vídeo

Há 13 horas
Mais LANCE!
Felipe Melo criticou fase de Gabigol no Santos

Felipe Melo critica titular do Santos: 'Está numa fase horrível'

Elias, ex-volante, novo contratado da ESPN

Ex-Corinthians e Flamengo é anunciado como reforço na ESPN

Polêmica com gramado na Vila Belmiro volta à tona (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Rizek critica gramado da Vila Belmiro e do Maracanã após polêmica com Neymar

Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

Neymar critica gramado da Vila após eliminação: 'Trabalho de m…'

Com o empate em casa, Santos é eliminado da Copa do Brasil pelo agregado de 3 a 0 (Foto: Fernando Blade /Fotoarena/Folhapress)

Jornalista critica decisão de Cuca por titularidade de Neymar

Meia do Corinthians recebe sondagem de clube estrangeiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Torcedores reprovam possível saída de Breno Bidon do Corinthians

Gabigol comenta possível retorno ao Flamengo durante entrevista (Foto: Reprodução)

Gabigol revela desejo de retornar ao Flamengo: 'Não é fácil'

Rodinei com a camisa do Santos

Torcedores do Flamengo mandam recado para Rodinei: 'Não aceito'

Cuca em Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, pelo jogo da volta das quartas da Copa do Brasil

Torcedores do Santos mandam recado a Cuca após eliminação: 'Parabéns'

Jogadores de Grêmio e Internacional em disputa aérea

Inteligência artificial aponta vencedor de Grêmio x Internacional

Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Partidas do Campeonato Argentino serão paralisadas em homenagem a Messi

Vitor Roque durante Santos e Palmeiras, pela Copa do Brasil

Vitor Roque vira assunto após classificação do Palmeiras: 'Pelo menos'

Neymar em ação durante Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil

Neymar vira assunto após sair em Santos x Palmeiras: 'Não era'