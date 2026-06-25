Vitória anuncia novo treinador para o time feminino Rodrigo Campos retorna ao Brasil após passagem pelos Emirados Árabes Unidos

O Vitória anunciou nesta quinta-feira a contratação de Rodrigo Campos como novo treinador da equipe feminina. Ele substitui Marcos Carvalho, que deixou o cargo em abril, e até então o time vinha sendo comandado por Anderson Magalhães, do sub-20.

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Aos 35 anos, o profissional chega ao clube baiano com a missão de liderar a reação das Leoas da Barra na sequência da temporada. Rodrigo estava trabalhando nas categorias de base do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Antes da experiência internacional, comandou o Itabirito no futebol feminino, além de acumular passagens por clubes como Cruzeiro e Minas Brasília.

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Natural de Brasília, o treinador construiu boa parte de sua trajetória no futebol feminino. Em 2021, esteve à frente do Cruzeiro e conquistou sete vitórias em dez partidas. Também dirigiu o Minas Brasília em diferentes momentos, participando de campanhas nacionais da equipe do Distrito Federal.

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A chegada ao Vitória marca mais um desafio na carreira do técnico, que retorna ao Brasil após duas passagens pelo futebol dos Emirados Árabes Unidos. No clube baiano, Rodrigo assume a equipe em um momento delicado da temporada e terá a responsabilidade de buscar a recuperação na competição nacional.

O Leão está na lanterna do Brasileirão Feminino, com apenas três pontos. O treinador já iniciou os trabalhos e passa a comandar a preparação da equipe para os próximos compromissos.

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