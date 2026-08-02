Palmeiras derrota o Internacional no Brasileirão Feminino
Bia Zaneratto e Brena marcaram na vitória por 2 a 1 em Barueri
O Palmeiras segue na cola do líder São Paulo no Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Neste domingo, em Barueri, Bia Zaneratto e Brena marcaram na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional. Valéria Cantuário descontou nos minutos finais, pela 14ª rodada.
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Com o nono triunfo, a equipe chegou aos 31 pontos, mesma pontuação do vice-líder Corinthians e um a menos que as são-paulinas.
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Duda bate recorde pelo Palmeiras
A partida na Arena Barueri foi ainda mais especial para Duda Santos, de 29 anos, que chegou aos 137 jogos com a camisa do Palmeiras, um recorde. Até então, a atleta que mais atuara pelo clube foi Bruna Calderan.
Brena abriu o placar aos sete da etapa final, de cabeça, após cruzamento da direita de Raíssa Bahia.
Biza Zaneratto ampliou seis minutos depois, após saída errada de bola da defesa colorada. Brena rolou para a camisa 10, na entrada da área, escolher o canto e bater sem chances para Gabi Barbieri.
A sete minutos do fim da partida, Valéria Cantuário recebeu do lado direito do ataque do Internacional e chutou de primeira, superando a goleira Kate Tapia.
Na próxima rodada, no sábado, o Palmeiras visita a Ferroviária (7ª colocada), em Araraquara, enquanto o Inter joga fora de casa contra o vice-lanterna Vitória, no domingo. Nesse mesmo dia, o líder São Paulo recebe o Bragantino.
Abaixo, como está a classificação do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol:
Gráfico mostra a classificação do Brasileirão Feminino (Reprodução)
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