Pri Back e Vanessinha projetam reta decisiva do Cruzeiro no Brasileirão Feminino Meio-campista e atacante destacaram a força do elenco, a união do grupo e a confiança na busca pela classificação para a próxima fase do nacional

O Cruzeiro Feminino volta a campo neste sábado (1º), às 15h, na Arena do Jacaré, em duelo importante pelo Brasileirão Feminino. Diante do Botafogo, as Cabulosas entram em campo com a missão de somar pontos fundamentais na disputa por uma vaga na próxima fase da competição.

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Em uma reta final marcada pelo equilíbrio, a equipe celeste sabe que cada resultado pode ser decisivo. Por isso, o time aposta na união do elenco, na intensidade dentro de campo e na confiança no trabalho desenvolvido durante a temporada para conquistar mais uma vitória.

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Em entrevista exclusiva à "Betnacional", patrocinadora máster do Cruzeiro, a meio-campista Pri Back e a atacante Vanessinha destacaram a preparação para o confronto, a importância da força coletiva e a mentalidade do grupo para os desafios da fase decisiva do campeonato.

Pri Back destaca união do grupo em momento decisivo

Com algumas baixas no elenco por conta de lesões, o Cruzeiro tem encontrado na força coletiva uma das principais armas para seguir competitivo no Brasileirão Feminino. Para Pri Back, o comprometimento das atletas será essencial para que a equipe mantenha sua identidade dentro das quatro linhas.

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— Sabemos da importância desse jogo para a nossa sequência na competição. O grupo vem trabalhando muito durante a semana e tenho certeza de que nosso diferencial será a entrega e a união dentro de campo. Queremos voltar a mostrar nossa identidade e buscar esse resultado importante — afirmou a meio-campista.

A jogadora também ressaltou que o elenco está preparado para lidar com os desfalques e que todas as atletas têm condições de contribuir quando forem acionadas.

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— Sabemos que perder companheiras por lesão nunca é fácil, mas o futebol exige que a gente continue. O elenco está preparado para assumir responsabilidades e todas que entram em campo estão prontas para ajudar a equipe da melhor maneira.

Vanessinha reforça foco por vaga na próxima fase

Uma das principais referências ofensivas da história do Cruzeiro, Vanessinha, segunda maior artilheira do clube com 46 gols, destacou a importância de encarar cada rodada como uma decisão nesta reta final do Brasileirão Feminino.

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— Será uma decisão a cada rodada. Vamos manter o foco, corrigir aquilo que precisa ser ajustado e trabalhar jogo a jogo para buscar a classificação — declarou a atacante em entrevista exclusiva à Betnacional.

Para a camisa celeste, o equilíbrio emocional também será um fator determinante para que o Cruzeiro consiga alcançar seus objetivos na competição. Segundo Vanessinha, a responsabilidade de defender uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro aumenta a cobrança, mas o grupo está preparado.

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— Precisamos manter a tranquilidade e confiar no nosso trabalho. A pressão existe por estarmos em um clube do tamanho do Cruzeiro; a responsabilidade aumenta, mas queremos sempre buscar o melhor resultado. Nosso grupo é unido e experiente, então estamos focadas no jogo a jogo para construir essa classificação — finalizou.

Vanessinha domina a bola em ação pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins)

Onde assistir Cruzeiro x Botafogo

A partida entre Cruzeiro e Botafogo, pela 14ª rodada do Brasileirão A1, terá transmissão exclusiva da TV Brasil. O confronto será realizado neste sábado (2), às 15h (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

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