Ketlen volta a marcar após maternidade, e Santos goleia Juventude
Ketlen marcou de bicicleta, chegou aos 208 gols pelo clube e comandou a vitória
As Sereias da Vila venceram o Juventude por 4 a 0 na manhã deste domingo (2), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A goleada foi marcada pelo primeiro gol de Ketlen, maior artilheira da história do Santos, desde o nascimento de seu primeiro filho, Lucca. Suzane Pires, Laryh e Cury completaram o placar para o Peixe.
Com o resultado, as Sereias voltam a campo no próximo domingo (9), quando enfrentam o Corinthians, às 16h, no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela 15ª rodada da competição. O clássico será disputado com torcida única da equipe mandante.
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Como foi o jogo?
O Santos abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Após corte parcial da defesa do Juventude, Suzane Pires dominou a bola no peito pela esquerda da grande área e acertou um belo chute no ângulo, sem chances para a goleira Thaís Amorin.
Aos 29, Katrine recebeu passe de Analuyza pela direita e arriscou de fora da área, mas a goleira adversária fez a defesa com segurança.
Já aos 45 minutos, depois de novo afastamento da defesa gaúcha em cobrança de escanteio, Samara recuperou a posse na intermediária ofensiva e levantou novamente na área. Rafa Martins apareceu livre na segunda trave, mas cabeceou para fora, levando perigo.
Na volta do intervalo, o Santos manteve a pressão. Logo aos três minutos, Yoreli Rincón interceptou a saída de bola do Juventude e tentou surpreender a goleira com um chute de muito longe. A finalização passou por cima do travessão.
Aos 16, Analuyza recebeu em profundidade, driblou a goleira e, sem ângulo para finalizar, cruzou para Carol Baiana. A atacante se esticou para concluir, mas mandou para fora.
O segundo gol saiu aos 20 minutos. Carol Baiana recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Laryh, que apareceu na segunda trave e, de carrinho, empurrou para o fundo das redes.
Pouco depois, Ketlen fez um lançamento preciso para Carol Baiana, que finalizou cruzado, mas parou em defesa de Thaís Amorin.
Aos 32 minutos, Ketlen voltou a balançar as redes após o nascimento de Lucca e em grande estilo. Depois de escanteio cobrado por Larroquette e afastado parcialmente pela defesa, a camisa 7 acertou uma bicicleta no ângulo e marcou um golaço. Com o tento, a maior artilheira da história do Santos chegou aos 208 gols pelo clube.
Aos 38, Katrine recebeu passe de Larroquette na entrada da área e bateu forte, mas mandou para fora.
O quarto gol saiu aos 43 minutos. Ketlen invadiu a área pela esquerda e deu a assistência para Cury. A Menina da Vila dominou e bateu firme para marcar seu primeiro gol pela equipe profissional das Sereias da Vila.
Nos acréscimos, o Santos ainda acertou o travessão. Em cobrança de falta na entrada da área, Thaisinha bateu colocado e carimbou a junção da trave com o travessão, quase transformando a vitória em goleada ainda maior.
🍀Aposte na vitória do Santos!
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