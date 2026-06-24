'O lugar do Vasco é na Série A1', diz técnico Rubens Franco Comandante vascaíno concedeu entrevista exclusiva ao Lance! e falou sobre momento no clube

Invicto e dono da melhor campanha da primeira fase da Série A2 do Brasileirão Feminino, o Vasco vive um dos melhores momentos dos últimos anos na modalidade. Com 11 vitórias e um empate em 12 partidas, a equipe carioca lidera a competição com 34 pontos e se aproxima do principal objetivo da temporada: o retorno à primeira divisão.

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À frente da campanha está Rubens Franco, treinador que assumiu o futebol profissional vascaíno nesta temporada após uma longa trajetória nas categorias de base do Grêmio e passagens pelas seleções brasileiras de base. Em entrevista ao Lance!, o comandante falou sobre a mudança para o Rio de Janeiro, a adaptação ao futebol profissional, a campanha do Vasco e os desafios para manter o desempenho na reta decisiva da temporada.

A chegada ao Vasco representou um passo importante na carreira do treinador. Depois de quase duas décadas trabalhando na formação de atletas, Rubens viu no convite do clube carioca a oportunidade ideal para dar o salto ao futebol profissional.

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— Poder dar esse salto da base para o profissional já era uma coisa que vinha passando pela minha cabeça. Estou há muito tempo no futebol, comecei no Grêmio em 2007 e já me sentia preparado para isso. Quando surgiu a oportunidade, entendemos que era o momento certo para ajudar o Vasco a fazer uma boa campanha e recolocar o clube onde ele merece estar, que é na Série A1 — contou.

Apesar da mudança de função, Rubens acredita que parte da filosofia desenvolvida na base segue sendo essencial no trabalho diário.

— Eu até prefiro a palavra professor do que treinador. Sempre procurei olhar para as demandas individuais das atletas. Quando cada jogadora evolui, o coletivo também cresce. Na base isso é ainda mais evidente, mas no profissional esse olhar também faz diferença.

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Campanha construída no diálogo

O técnico atribui o sucesso do Vasco à construção de uma relação de confiança com o elenco desde os primeiros dias de trabalho. Segundo ele, a comissão técnica procurou apresentar de forma clara as ideias de jogo e envolver as atletas no processo de desenvolvimento da equipe.

— O principal foi a conversa franca e diária com as atletas. A gente deixou muito claro como queria jogar, como queria se comportar dentro de campo. Para convencer as atletas, precisamos ter bons argumentos. Quando isso acontece, cria-se uma relação de confiança e as coisas começam a acontecer naturalmente.

Rubens também destacou a importância da Copa Rio no processo de preparação. A competição foi utilizada para observar o elenco, distribuir minutagem e construir uma base sólida antes do início da Série A2.

— Conseguimos rodar todas as atletas, entender melhor as características de cada uma e construir uma equipe equilibrada. Tudo isso ajudou para que os resultados aparecessem agora.

Estrutura e fortalecimento do futebol feminino

Além dos resultados dentro de campo, o treinador vê avanços importantes na estrutura oferecida ao departamento feminino do Vasco. Para ele, o crescimento da modalidade passa diretamente pelo investimento em melhores condições de trabalho.

— O futebol feminino já é uma realidade. Precisamos continuar evoluindo em estrutura, espaço de trabalho e suporte para as atletas. Elas são as protagonistas do espetáculo e precisam ter as melhores condições possíveis para desempenhar bem.

Rubens Franco, treinador do Vasco. (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

Sacrifício pessoal pela oportunidade

A mudança para o Rio de Janeiro também exigiu um esforço familiar: Rubens deixou a família no Rio Grande do Sul para assumir o desafio no Vasco.

— Não foi fácil. Minha filha tem nove anos e meu filho faz quatro em outubro. Eles ficaram no Sul e eu vim sozinho. A saudade é grande, mas faz parte do processo. É um sacrifício que acredito que vai valer a pena lá na frente.

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Integração com a base

Outro aspecto valorizado pelo treinador é a relação entre o elenco profissional e as categorias de base do clube. Embora a rotina intensa limite a convivência diária, a comissão técnica acompanha de perto o desenvolvimento das atletas mais jovens.

— Sempre que possível estamos presentes nos jogos da base. Temos atletas do sub-20 treinando conosco e procuramos manter uma comunicação constante. É um processo que ainda está evoluindo, mas está caminhando muito bem.

Maturidade para os jogos decisivos

Após a frustração de não alcançar o mata-mata na temporada passada, o Vasco se aproxima de uma nova fase decisiva. Para Rubens, o crescimento da equipe ao longo do ano é um dos principais motivos para acreditar em uma campanha forte até o fim.

— O grupo atingiu um nível de maturidade muito importante. Desde a Copa Rio enfrentamos equipes fortes e mostramos competitividade. Fizemos bons jogos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo. Também tivemos uma atuação muito sólida diante do América-MG. Isso mostra que temos condições de competir contra equipes da Série A1.

O treinador acredita que esse tipo de confronto fortalece o grupo mentalmente para os desafios que virão.

— Quanto mais jogos de alto nível fazemos, mais certeza temos de que nosso lugar é a Série A1.

Sonho de atuar em São Januário

O Vasco ainda aguarda a definição sobre a utilização de São Januário em compromissos futuros da equipe, incluindo a Copa do Brasil. Para Rubens, atuar na casa vascaína representa um diferencial importante.

— São Januário tem uma atmosfera diferente. É um estádio muito agradável, com uma energia especial. Quando jogamos lá contra o Itacoatiara sentimos isso. É importante para as atletas se sentirem pertencentes ao clube e perceberem que o Vasco está abraçando o futebol feminino.

Influências e aprendizado constante

Ao falar sobre referências na carreira, Rubens destacou a importância das trocas com profissionais que encontrou ao longo da trajetória, especialmente durante o período nas seleções de base.

— Tive a oportunidade de trabalhar com muitos profissionais qualificados. A troca de conhecimento é muito importante. Conversar, ouvir diferentes opiniões e filtrar aquilo que faz sentido para a nossa realidade ajuda muito no desenvolvimento do trabalho.

Recado ao torcedor

— O torcedor pode ter certeza de que vamos continuar trabalhando forte para fortalecer o futebol feminino do Vasco. Queremos colocar o clube na Série A1 e contamos muito com o apoio deles, seja nas arquibancadas ou nas redes sociais. Vasco é um clube que precisa ser protagonista, agressivo e buscar o bom futebol o tempo todo. Queremos que as pessoas olhem para o nosso time e tenham orgulho do que estão vendo dentro de campo.