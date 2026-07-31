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Base das Gurias Coloradas conquista bicampeonato gaúcho Sub-20; veja como foi

Título estadual reforça sequência de resultados das categorias de formação, que acumulam campanhas de destaque em competições nacionais e estaduais

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 15:30
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Gurias Coloradas erguem troféu de campeãs
Gurias Coloradas festejam enquanto levantam troféu (Foto: Anderson Cardozo/SC Internacional)

O bicampeonato do Campeonato Gaúcho Feminino Sub-20, conquistado no último dia 28, representa mais um capítulo da trajetória de sucesso construída pelas categorias de base do Internacional. Com uma campanha invicta e o segundo título estadual consecutivo na categoria, as Gurias Coloradas reforçam a força de um projeto de formação que vem acumulando resultados expressivos e revelando atletas para o cenário nacional.

A conquista veio após uma vitória por 1 a 0 no primeiro Gre-Nal da decisão, com gol de Clara Guell, e um empate sem gols no jogo de volta. Ao longo da competição, o Inter confirmou o favoritismo com uma campanha dominante: foram oito partidas, sete vitórias e um empate, além de 52 gols marcados e apenas dois sofridos na fase inicial.

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O título dá sequência a um período de protagonismo das categorias de base do clube. Em 2025, o Sub-20 também conquistou o Gauchão e chegou às semifinais do Brasileirão A1 e da Copinha. Já em 2026, além do bicampeonato estadual, a equipe voltou a figurar entre as quatro melhores do Campeonato Brasileiro.

Time do Inter feminino reunido com troféu de campeão do Gauchão sub-20
Gurias Coloradas comemoram bicampeonato do Gaúcho sub-20 (Foto: Anderson Cardozo/SC Internacional)

— Esse bicampeonato é consequência de um trabalho construído diariamente, com uma metodologia bem definida e um olhar voltado para o desenvolvimento das atletas em cada etapa da formação. Nosso objetivo, para além dos títulos, é preparar jogadoras para chegarem ao elenco principal prontas para competir em alto nível — afirmou Rosângela de Campos, diretora de futebol feminino.

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Os resultados positivos não se limitam ao Sub-20. Em 2025, o Sub-17 conquistou o Campeonato Gaúcho e a Copa Laghetto de forma invicta, além de alcançar as semifinais do Campeonato Brasileiro e da Liga de Desenvolvimento. Nesta temporada, a equipe segue na disputa do Brasileiro e já garantiu vaga nas quartas de final.

Na categoria Sub-15, a tradição também segue fortalecida. Depois de campanhas de destaque em torneios nacionais em 2025, incluindo pódios na Liga de Desenvolvimento e na Copa Nike, a equipe conquistou neste ano o Campeonato Gaúcho nos pênaltis, com atuação decisiva da goleira Anna Clara.

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— Os resultados das diferentes categorias mostram que o projeto vem sendo consistente e que estamos mantendo um padrão de qualidade em todas as etapas da formação. O futebol feminino vive um momento de expansão no Brasil, principalmente com a proximidade da Copa do Mundo de 2027. Nesse cenário, o Inter tem sido referência ao contribuir diariamente para o fortalecimento da modalidade no país — destacou Elis Rodrigues Filho, diretor de futebol feminino.

O desempenho das categorias de base também impacta diretamente o elenco principal. Nesta temporada, dez atletas que passaram ou ainda atuam pela base das Gurias Coloradas já tiveram oportunidades na equipe profissional: Aninha, Bianca, Myka, Joana, Clara Guell, Sarah Maciel, Alice, Mari Ribeiro e Gabi Inácio.

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Veja bastidores do Gre-Nal pelo Sub-20 feminino

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