Palmeiras exerce opção de compra de lateral do Bayern de Munique Defensora assinou com o Verdão até 2028

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira (25) a contratação em definitivo da lateral-direita Ana Guzmán. A equipe paulista exerceu a opção de compra prevista no contrato de empréstimo junto ao Bayern de Munique, da Alemanha, e garantiu a permanência da colombiana até o fim de 2028. Os valores da negociação não foram divulgados.

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Aos 21 anos, Ana Guzmán chegou ao Palmeiras nesta temporada e rapidamente se consolidou como uma das opções para o setor defensivo da equipe. A defensora foi contratada pelo Bayern de Munique em 2023 após se destacar pelo Deportivo Pereira, da Colômbia. Poucos meses depois de chegar à Alemanha, porém, sofreu uma grave lesão no joelho durante um compromisso com a seleção colombiana, o que dificultou sua adaptação ao futebol europeu e interrompeu sua sequência de desenvolvimento.

Após retornar aos gramados em setembro de 2024, Guzmán acumulou participações pelas equipes principal e de base do Bayern antes de ser emprestada ao Utah Royals, dos Estados Unidos, no início de 2025. A passagem pela NWSL, no entanto, foi encerrada antes do previsto para viabilizar sua transferência ao Palmeiras. Recentemente, ela marcou dois gols e foi decisiva para o título da Liga das Nações Feminina e a classificação da Colômbia para a Copa do Mundo 2027, que será no Brasil.

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Em comunicado oficial, o diretor esportivo do Bayern de Munique feminino, Francisco De Sá Fardilha, destacou a superação da atleta após o período de recuperação.

— O tempo da Ana no Bayern infelizmente foi curto e marcado por uma grave lesão sofrida com a seleção colombiana, o que dificultou sua adaptação em Munique. Ainda assim, ela demonstrou grande caráter durante os empréstimos e volta a mostrar suas qualidades em uma das melhores equipes da América do Sul. Desejamos a ela tudo de melhor para o futuro — afirmou.

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Nas redes sociais, o Palmeiras confirmou a permanência da lateral e celebrou o acordo. "O Palmeiras exerceu a opção de compra de Ana Guzmán junto ao Bayern de Munique e a lateral-direita seguirá escrevendo sua história com a nossa camisa até 2028", publicou o clube.