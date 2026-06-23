Técnica brasileira Tatiele Silveira renova com o Colo-Colo até 2028 Treinadora está na equipe desde 2023 e acumula títulos

A técnica brasileira Tatiele Silveira seguirá à frente do time feminino do Colo-Colo por mais duas temporadas. O clube chileno anunciou a renovação de contrato da treinadora até 2028, ampliando uma passagem marcada por títulos e recordes desde sua chegada, em 2023.

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Sob o comando de Tatiele, o Colo-Colo conquistou três Campeonatos Chilenos consecutivos e manteve uma impressionante invencibilidade na competição nacional. Em 80 partidas disputadas pelo torneio, foram 73 vitórias e nenhum resultado negativo, consolidando a equipe como a principal força do futebol feminino do país, além do quarto lugar na Libertadores Feminina na temporada passada.

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Tatiele Silveira renova com o Colo Colo. (Colo-Colo | Divulgação)

Ao celebrar a renovação, a treinadora destacou a identificação criada com o clube e com o Chile ao longo dos últimos anos.

— Desde que cheguei ao Chile, fui calorosamente acolhida pelo clube, pelos torcedores e pelo país. Minha família e eu nos adaptamos muito bem à vida aqui e criamos um vínculo muito especial com o Colo-Colo. Esse foi um fator crucial na minha decisão de ficar, porque quando você se identifica com o projeto, a cultura do clube e as pessoas, o trabalho se torna ainda mais especial e significativo — afirmou.

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Em 95 jogos à frente da equipe, o Colo-Colo marcou 351 gols e alcançou, em 2025, a maior sequência de vitórias do futebol mundial, com 36 triunfos consecutivos.

— Alcançamos resultados muito importantes, mas acredito que ainda temos muito a construir. Renovar significa olhar para o longo prazo, consolidar o trabalho já realizado e buscar novos desafios esportivos. Queremos continuar competindo no mais alto nível, fortalecendo o futebol feminino no Colo-Colo e contribuindo para o crescimento desse esporte no Chile e na América do Sul — completou Tatiele.

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