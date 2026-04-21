A tabela e o regulamento do Paulistão Feminino 2026 foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol, confirmando o início da competição para o dia 6 de maio e a final marcada para 20 de dezembro. O torneio terá oito equipes e contará, pela primeira vez, com a implementação do VAR em todos os jogos.

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Entre os participantes da edição de 2026 estão Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Red Bull Bragantino, Taubaté e o Mirassol, principal novidade desta temporada. O clube do interior paulista estreia na elite estadual feminina.

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Formato

O campeonato será disputado em quatro fases. Na primeira, os clubes jogam entre si em turno único, ao longo de sete rodadas. As duas melhores campanhas avançam diretamente às semifinais, enquanto os times entre a terceira e a sexta posição disputam um play-in em jogos de ida e volta para definir os outros dois semifinalistas. Já as equipes que terminarem nas duas últimas posições serão direcionadas para a disputa da Copa Paulista Feminina.

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As semifinais e a final serão realizadas em confrontos de ida e volta, com mando de campo decisivo para as equipes de melhor campanha. Em caso de empate nas fases eliminatórias, os critérios de desempate incluem saldo de gols e, se necessário, disputa por pênaltis.

Primeira fase: maio a agosto

Play-in: 18 e 22 de novembro

Semifinais: 9 e 13 de dezembro

Finais: 16 e 20 de dezembro

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Onde assistir aos jogos do Paulistão Feminino

A competição terá ampla cobertura de mídia, com transmissões distribuídas entre Sportv, YouTube/CazéTV, HBO Max, Space, Record News e as finais também terão exibição da TV Globo.

Primeira rodada do Paulistão Feminino 2026

06 de maio, às 15h — Joaquinzão: Taubaté x Red Bull Bragantino — YouTube Paulistão 06 de maio, às 17h30 — Fonte Luminosa: Ferroviária x Santos — Record News / HBO Max / CazéTV 06 de maio, às 19h — Fazendinha: Corinthians x São Paulo — Sportv 07 de maio, às 20h — Arena Barueri: Palmeiras x Mirassol — Sportv

2ª rodada

Mirassol x Ferroviária Red Bull Bragantino x Corinthians Santos x Palmeiras São Paulo x AD Taubaté

3ª rodada

AD Taubaté x Mirassol Ferroviária x Palmeiras Corinthians x Santos São Paulo x Red Bull Bragantino

4ª rodada

Mirassol x Red Bull Bragantino Corinthians x Ferroviária Palmeiras x São Paulo Santos x AD Taubaté

5ª rodada

Ferroviária x AD Taubaté Red Bull Bragantino x Santos Palmeiras x Corinthians São Paulo x Mirassol

6ª rodada

AD Taubaté x Palmeiras Mirassol x Corinthians Red Bull Bragantino x Ferroviária São Paulo x Santos

7ª rodada

Ferroviária x São Paulo Corinthians x AD Taubaté Palmeiras x Red Bull Bragantino Santos x Mirassol