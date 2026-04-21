Paulistão Feminino 2026 começa em maio: veja tabela, formato e onde assistir
Oito clubes brigam pela taça; Mirassol é a novidade
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A tabela e o regulamento do Paulistão Feminino 2026 foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol, confirmando o início da competição para o dia 6 de maio e a final marcada para 20 de dezembro. O torneio terá oito equipes e contará, pela primeira vez, com a implementação do VAR em todos os jogos.
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Entre os participantes da edição de 2026 estão Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Red Bull Bragantino, Taubaté e o Mirassol, principal novidade desta temporada. O clube do interior paulista estreia na elite estadual feminina.
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Formato
O campeonato será disputado em quatro fases. Na primeira, os clubes jogam entre si em turno único, ao longo de sete rodadas. As duas melhores campanhas avançam diretamente às semifinais, enquanto os times entre a terceira e a sexta posição disputam um play-in em jogos de ida e volta para definir os outros dois semifinalistas. Já as equipes que terminarem nas duas últimas posições serão direcionadas para a disputa da Copa Paulista Feminina.
As semifinais e a final serão realizadas em confrontos de ida e volta, com mando de campo decisivo para as equipes de melhor campanha. Em caso de empate nas fases eliminatórias, os critérios de desempate incluem saldo de gols e, se necessário, disputa por pênaltis.
- Primeira fase: maio a agosto
- Play-in: 18 e 22 de novembro
- Semifinais: 9 e 13 de dezembro
- Finais: 16 e 20 de dezembro
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Onde assistir aos jogos do Paulistão Feminino
A competição terá ampla cobertura de mídia, com transmissões distribuídas entre Sportv, YouTube/CazéTV, HBO Max, Space, Record News e as finais também terão exibição da TV Globo.
Primeira rodada do Paulistão Feminino 2026
- 06 de maio, às 15h — Joaquinzão: Taubaté x Red Bull Bragantino — YouTube Paulistão
- 06 de maio, às 17h30 — Fonte Luminosa: Ferroviária x Santos — Record News / HBO Max / CazéTV
- 06 de maio, às 19h — Fazendinha: Corinthians x São Paulo — Sportv
- 07 de maio, às 20h — Arena Barueri: Palmeiras x Mirassol — Sportv
2ª rodada
- Mirassol x Ferroviária
- Red Bull Bragantino x Corinthians
- Santos x Palmeiras
- São Paulo x AD Taubaté
3ª rodada
- AD Taubaté x Mirassol
- Ferroviária x Palmeiras
- Corinthians x Santos
- São Paulo x Red Bull Bragantino
4ª rodada
- Mirassol x Red Bull Bragantino
- Corinthians x Ferroviária
- Palmeiras x São Paulo
- Santos x AD Taubaté
5ª rodada
- Ferroviária x AD Taubaté
- Red Bull Bragantino x Santos
- Palmeiras x Corinthians
- São Paulo x Mirassol
6ª rodada
- AD Taubaté x Palmeiras
- Mirassol x Corinthians
- Red Bull Bragantino x Ferroviária
- São Paulo x Santos
7ª rodada
- Ferroviária x São Paulo
- Corinthians x AD Taubaté
- Palmeiras x Red Bull Bragantino
- Santos x Mirassol
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