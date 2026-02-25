Na manhã desta quarta-feira (25), em Mirassol, a executiva de futebol Rafaela Esteves concedeu entrevista coletiva ao lado da treinadora Carine Bosetti e detalhou os primeiros passos do projeto do time feminino do Mirassol. Motivação, estrutura e planejamento foram os principais pontos abordados.

continua após a publicidade

Logo de cara, Rafa deixou claro que o desafio de estruturar a equipe é combustível extra na carreira.

— O desafio, por si só, já motiva por ser uma página em branco. As experiências por onde passei me fizeram crescer como profissional para que, quando chegasse esse desafio, eu estivesse pronta — disse Esteves, que tem passagens por Corinthians e Ferroviária.

Segundo a executiva, o modelo de gestão do clube foi determinante para aceitar o convite.

— O Mirassol sai na frente pelo seu modelo de gestão. Isso também fez com que eu aceitasse esse desafio, para que a gente construa durante o ano — completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Paulistão no radar e indefinição sobre vagas

Questionada sobre competições, Rafa foi transparente. No momento, o clube aguarda definições da Federação Paulista de Futebol.

O Paulistão Feminino contará com oito vagas, e as equipes precisam apresentar um robusto Plano de Desenvolvimento do Futebol Feminino — documento que envolve estrutura e organograma.

— Hoje a gente não tem certeza das competições que vamos disputar porque temos que aguardar o anúncio da federação. A ideia inicial é participar do Paulistão nesse primeiro momento e de outras competições que vierem, mas precisamos aguardar essa posição — explicou.

continua após a publicidade

+ Aposte em jogos de futebol feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Hoje no Mirassol, Rafa Esteves é ex-coordenadora de base do Corinthians. (Foto: Divulgação SIGA)

Mirassol terá CT exclusivo

Um dos pilares do projeto é a estrutura. Rafa destacou o investimento alto em um Centro de Treinamento exclusivo para o futebol feminino e para a base masculina, que atenderá desde o time adulto e sub-17 femininos até as categorias sub-11 ao sub-17 do masculino. A categoria sub-15 feminina, inclusive, terá seletiva no próximo dia 7 de março, às 14h, e está com inscrições abertas.

— É um investimento muito alto. Isso mostra o quanto o Mirassol está empenhado e a seriedade enquanto instituição — ressaltou.

O cronograma já está traçado. A expectativa é que as atletas cheguem à cidade na próxima semana para exames médicos e, estando aptas, assinem contrato. Na sequência, os treinamentos devem ser iniciados, ou seja, em março.