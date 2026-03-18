Mirassol disputará o Paulistão Feminino pela primeira vez
Equipe é a principal cara nova na lista divulgada pela FPF
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A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou, nesta quarta-feira (18), os oito clubes classificados para o Paulistão Feminino 2026, e o grande destaque fica por conta da presença inédita do Mirassol entre os participantes.
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As Leoas Paulistas indicaram dois estádios para mandar seus jogos no estadual: o Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, e o Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP).
Além do Mirassol, a competição contará com forças já consolidadas como Corinthians Paulista, Palmeiras, São Paulo e Santos, além de Ferroviária, Red Bull Bragantino e Taubaté. O torneio tem início previsto para o começo de maio, com decisão marcada para dezembro.
A definição dos participantes seguiu os critérios do regulamento de licenciamento da FPF, que avalia aspectos administrativos, esportivos e de infraestrutura. A análise foi conduzida por diferentes departamentos da entidade, que validaram os clubes aptos a disputar a 29ª edição do campeonato. Ficaram de fora, por não atender os critérios, Realidade Jovem, Mauense e São José.
O Conselho Técnico da competição está marcado para o dia 26 de março, às 14h, no Edifício Pelé, sede da Federação, onde serão definidos detalhes como formato de disputa e tabela.
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Calendário do futebol feminino paulista
Competições nacionais (CBF)
- Supercopa do Brasil Feminina: 8 de fevereiro
- Campeonato Brasileiro A-1: fevereiro – outubro
- Campeonato Brasileiro A-2: março – agosto
- Campeonato Brasileiro A-3: março – julho
- Copa do Brasil Feminina: março – outubro
- Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino: fevereiro – julho
- Campeonato Brasileiro Sub-17 Feminino: julho – outubro
- Liga de Desenvolvimento Feminina: fevereiro – março
Competições estaduais – São Paulo (FPF)
- Paulistão Feminino: maio – dezembro
- Taça Paulistana Feminina: setembro – novembro
- Copa Paulista Feminina: dezembro – janeiro
- Paulista Sub-17 Feminino: abril – novembro
- Paulista Sub-15 Feminino: maio – outubro
- Paulista Sub-20 Feminino: agosto – novembro
- Festival sub-12 e sub-14: abril, maio, agosto e outubro
- Torneio sub-13 e sub-15: novembro
- Copinha Feminina: novembro a dezembro
Competições internacionais
- Sul-Americano Sub-20 Feminino (Conmebol): janeiro – fevereiro
- Sul-Americano Sub-17 Feminino (Conmebol): maio
- Liga de Desenvolvimento: março
- Libertadores Feminina: outubro
- Mundial Sub-20 Feminino (FIFA): janeiro a fevereiro
- Mundial Sub-17 Feminino (FIFA): outubro (a confirmar)
- Datas FIFA (Seleções): ao longo de todo o ano
- Copa do Mundo Masculina (impacto no calendário): junho – julho
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