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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Mirassol disputará o Paulistão Feminino pela primeira vez

Equipe é a principal cara nova na lista divulgada pela FPF

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/03/2026
14:59
Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião — Foto: Divulgação/Agência Mirassol
imagem cameraEstádio José Maria de Campos Maia, o Maião — Foto: Divulgação/Agência Mirassol
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A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou, nesta quarta-feira (18), os oito clubes classificados para o Paulistão Feminino 2026, e o grande destaque fica por conta da presença inédita do Mirassol entre os participantes.

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As Leoas Paulistas indicaram dois estádios para mandar seus jogos no estadual: o Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, e o Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP).

Além do Mirassol, a competição contará com forças já consolidadas como Corinthians Paulista, Palmeiras, São Paulo e Santos, além de Ferroviária, Red Bull Bragantino e Taubaté. O torneio tem início previsto para o começo de maio, com decisão marcada para dezembro.

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A definição dos participantes seguiu os critérios do regulamento de licenciamento da FPF, que avalia aspectos administrativos, esportivos e de infraestrutura. A análise foi conduzida por diferentes departamentos da entidade, que validaram os clubes aptos a disputar a 29ª edição do campeonato. Ficaram de fora, por não atender os critérios, Realidade Jovem, Mauense e São José.

O Conselho Técnico da competição está marcado para o dia 26 de março, às 14h, no Edifício Pelé, sede da Federação, onde serão definidos detalhes como formato de disputa e tabela.

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Carine Bosetti é a nova treinadora do time feminino do Mirassol. (Foto: JP Pinheiro / Agência Mirassol)
Carine Bosetti é a nova treinadora do time feminino do Mirassol. (Foto: JP Pinheiro / Agência Mirassol)

Calendário do futebol feminino paulista

Competições nacionais (CBF)

  1. Supercopa do Brasil Feminina: 8 de fevereiro
  2. Campeonato Brasileiro A-1: fevereiro – outubro
  3. Campeonato Brasileiro A-2: março – agosto
  4. Campeonato Brasileiro A-3: março – julho
  5. Copa do Brasil Feminina: março – outubro
  6. Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino: fevereiro – julho
  7. Campeonato Brasileiro Sub-17 Feminino: julho – outubro
  8. Liga de Desenvolvimento Feminina: fevereiro – março

Competições estaduais – São Paulo (FPF)

  • Paulistão Feminino: maio – dezembro
  • Taça Paulistana Feminina: setembro – novembro
  • Copa Paulista Feminina: dezembro – janeiro
  • Paulista Sub-17 Feminino: abril – novembro
  • Paulista Sub-15 Feminino: maio – outubro
  • Paulista Sub-20 Feminino: agosto – novembro
  • Festival sub-12 e sub-14: abril, maio, agosto e outubro
  • Torneio sub-13 e sub-15: novembro
  • Copinha Feminina: novembro a dezembro

Competições internacionais

    1.
  1. Sul-Americano Sub-20 Feminino (Conmebol): janeiro – fevereiro
    2. 2.
  2. Sul-Americano Sub-17 Feminino (Conmebol): maio
    3. 3.
  3. Liga de Desenvolvimento: março
    4. 4.
  4. Libertadores Feminina: outubro
    5. 5.
  5. Mundial Sub-20 Feminino (FIFA): janeiro a fevereiro
    6. 6.
  6. Mundial Sub-17 Feminino (FIFA): outubro (a confirmar)
    7. 7.
  7. Datas FIFA (Seleções): ao longo de todo o ano
    8. 8.
  8. Copa do Mundo Masculina (impacto no calendário): junho – julho

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