Mirassol disputará o Paulistão Feminino pela primeira vez

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou, nesta quarta-feira (18), os oito clubes classificados para o Paulistão Feminino 2026, e o grande destaque fica por conta da presença inédita do Mirassol entre os participantes.

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As Leoas Paulistas indicaram dois estádios para mandar seus jogos no estadual: o Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, e o Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP).

Além do Mirassol, a competição contará com forças já consolidadas como Corinthians Paulista, Palmeiras, São Paulo e Santos, além de Ferroviária, Red Bull Bragantino e Taubaté. O torneio tem início previsto para o começo de maio, com decisão marcada para dezembro.

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A definição dos participantes seguiu os critérios do regulamento de licenciamento da FPF, que avalia aspectos administrativos, esportivos e de infraestrutura. A análise foi conduzida por diferentes departamentos da entidade, que validaram os clubes aptos a disputar a 29ª edição do campeonato. Ficaram de fora, por não atender os critérios, Realidade Jovem, Mauense e São José.

O Conselho Técnico da competição está marcado para o dia 26 de março, às 14h, no Edifício Pelé, sede da Federação, onde serão definidos detalhes como formato de disputa e tabela.

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Carine Bosetti é a nova treinadora do time feminino do Mirassol. (Foto: JP Pinheiro / Agência Mirassol)

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