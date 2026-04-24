Santos demite Caio Couto, técnico do time feminino
Anúncio foi feito nesta sexta-feira (24)
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos comunicou nesta sexta-feira (24) o desligamento do técnico Caio Couto do comando da equipe feminina. Em nota oficial, o clube agradeceu pelos serviços prestados e desejar sucesso ao profissional, sem detalhar os motivos da decisão.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Técnico do Santos, Caio Couto vê margem de evolução no Brasileirão Feminino: ‘Estamos longe do topo da montanha’
Futebol Feminino03/04/2026
- Futebol Feminino
Bahia reage no segundo tempo e vence o Santos de virada no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino21/03/2026
- Lance! Biz
Santos amplia patrocínio de grupo francês no time feminino
Lance! Biz12/02/2026
O anúncio acontece poucos dias após Couto alcançar a marca de 150 jogos à frente das Sereias da Vila, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Vila Belmiro.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Como foi a passagem do treinador
Em duas passagens pelo Santos, o técnico acumulou 94 vitórias, 30 empates e 26 derrotas, além de títulos importantes como o Campeonato Brasileiro de 2017, a Copa Paulista de 2024 e o Brasileirão A2 de 2025. Ele também teve papel relevante na reestruturação do futebol feminino santista nos últimos anos.
Com a saída oficializada, o Santos passa a avaliar os próximos passos para a sequência da temporada, enquanto Caio Couto fica livre no mercado, ainda sem definição sobre seu futuro.
+ Aposte em jogos das Sereias da Vila no Brasileirão Feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Próximos desafios do Santos
No Brasileirão Feminino, as Sereias da Vila ocupam atualmente a 11ª colocação após sete rodadas, com 10 pontos somados em uma campanha de duas vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. A equipe santista marcou 10 gols e sofreu 8. O próximo desafio das Sereias da Vila será um confronto difícil fora de casa contra o Palmeiras, na segunda-feira (27), no Allianz Parque, pela 8ª rodada da competição.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
- Matéria
- Mais Notícias