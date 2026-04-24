Santos demite Caio Couto, técnico do time feminino

O Santos comunicou nesta sexta-feira (24) o desligamento do técnico Caio Couto do comando da equipe feminina. Em nota oficial, o clube agradeceu pelos serviços prestados e desejar sucesso ao profissional, sem detalhar os motivos da decisão.

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O anúncio acontece poucos dias após Couto alcançar a marca de 150 jogos à frente das Sereias da Vila, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Vila Belmiro.

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Como foi a passagem do treinador

Em duas passagens pelo Santos, o técnico acumulou 94 vitórias, 30 empates e 26 derrotas, além de títulos importantes como o Campeonato Brasileiro de 2017, a Copa Paulista de 2024 e o Brasileirão A2 de 2025. Ele também teve papel relevante na reestruturação do futebol feminino santista nos últimos anos.

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Com a saída oficializada, o Santos passa a avaliar os próximos passos para a sequência da temporada, enquanto Caio Couto fica livre no mercado, ainda sem definição sobre seu futuro.

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Próximos desafios do Santos

No Brasileirão Feminino, as Sereias da Vila ocupam atualmente a 11ª colocação após sete rodadas, com 10 pontos somados em uma campanha de duas vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. A equipe santista marcou 10 gols e sofreu 8. O próximo desafio das Sereias da Vila será um confronto difícil fora de casa contra o Palmeiras, na segunda-feira (27), no Allianz Parque, pela 8ª rodada da competição.

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