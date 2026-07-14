Maior torneio de futebol infantil, IberCup terá 16 equipes femininas em 2026
Competição será de 20 a 26 de julho em São Paulo e no Rio de Janeiro
A IberCup ampliará a participação do futebol feminino em sua edição de 2026. A competição internacional de futebol de base, disputada no Rio de Janeiro e em São Paulo, contará com 16 equipes de meninas de até 14 anos, número superior ao da edição passada, que reuniu 112 atletas no Rio e 128 em São Paulo.
Técnico do time F9, uma das equipes participantes, Anderson Gustavo revela a importância que a competição tem para o desenvolvimento da categoria no país.
— É muito importante participar da IberCup por podermos disputar um campeonato totalmente feminino. De onde nós viemos, em Belo Horizonte-MG, só estamos acostumados a jogar contra o meninos. Não há desenvolvimento de base para as garotas. Até um certo ponto de idade, isso não é legal. Quando surgiu a oportunidade de participar de uma competição só de meninas na IberCup foi uma festa para as nossas atletas. Ficaram todas felizes e alegres — releva o treinador.
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Anderson conta ainda que o F9 surgiu da vontade de uma garota, que jogava apenas com meninos, de poder jogar em uma equipe só com meninas. Uma iniciativa que motivou mais garotas a realizarem o sonho de praticar futebol na capital de Minas Gerais.
— O F9 surgiu para dar oportunidade para as meninas. Eu tenho uma atleta, que sempre jogou no meio dos meninos, mas nunca teve a oportunidade de mostrar o que ela sabia fazer. Isso foi criando um desgosto dela pelo futebol, porque ela estava jogando no meio dos meninos e não tinha oportunidade. Ela quem tomou a iniciativa de falar 'vamos montar um time de meninas e ganhar desses meninos todos?'. Falei: 'bora!'. Assim surgiu o F9, da determinação de uma menina de 10 anos de idade. Eu agradeço a IberCup por ser uma competição que nos ajuda a realizar esse sonho — detalha Anderson.
Com apoio do Ministério do Esporte, parte dos clubes que disputam o torneio integram a 'cota social', que garante essas participações por meio de incentivo do Governo Federal.
— A IberCup é um dos maiores projetos para o desenvolvimento esportivo de crianças do Brasil e do mundo. Estamos tendo a oportunidade de receber várias categorias de futebol, principalmente a feminina. As meninas estão dando um show de bola. Estão evoluindo muito bem e ainda prometem muito — celebra Patrick Corrêa, Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor.
— A participação recorde de equipes femininas na IberCup Brasil mostra que o futebol de base para meninas está crescendo e precisa de cada vez mais espaços de desenvolvimento. Nosso objetivo é proporcionar uma competição de excelência, que incentive essas atletas a evoluírem dentro e fora de campo, contribuindo para o fortalecimento da modalidade — conclui Márcio Lima, CEO da IberCup.
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Lista de equipes femininas da Ibercup 2026
RJ
- Daminhas da Bola
- CAFF
- Dellas Gol Futebol Feminino
- F9 Feminino
- Meninas do Rio FF
- PSG Academy Natal
- REAL HEIPS F.C
- Vilar Novo FC
SP
- Acaff
- Coqueirinho FC
- EF São Paulo Cotia
- Locos por Futebol FC
- Ranger FC
- São Caetano / Guaianases
- Sci Corinthians
- Vila EC
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