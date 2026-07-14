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Maior torneio de futebol infantil, IberCup terá 16 equipes femininas em 2026

Competição será de 20 a 26 de julho em São Paulo e no Rio de Janeiro

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
14/07/2026 07:19
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F9 disputará a Ibercup neste ano. (Divulgação)
Reunindo meninas de até 14 anos, F9 disputará a Ibercup neste ano. (Divulgação)

A IberCup ampliará a participação do futebol feminino em sua edição de 2026. A competição internacional de futebol de base, disputada no Rio de Janeiro e em São Paulo, contará com 16 equipes de meninas de até 14 anos, número superior ao da edição passada, que reuniu 112 atletas no Rio e 128 em São Paulo.

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    • Técnico do time F9, uma das equipes participantes, Anderson Gustavo revela a importância que a competição tem para o desenvolvimento da categoria no país.

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    — É muito importante participar da IberCup por podermos disputar um campeonato totalmente feminino. De onde nós viemos, em Belo Horizonte-MG, só estamos acostumados a jogar contra o meninos. Não há desenvolvimento de base para as garotas. Até um certo ponto de idade, isso não é legal. Quando surgiu a oportunidade de participar de uma competição só de meninas na IberCup foi uma festa para as nossas atletas. Ficaram todas felizes e alegres — releva o treinador.

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    Anderson conta ainda que o F9 surgiu da vontade de uma garota, que jogava apenas com meninos, de poder jogar em uma equipe só com meninas. Uma iniciativa que motivou mais garotas a realizarem o sonho de praticar futebol na capital de Minas Gerais.

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    • — O F9 surgiu para dar oportunidade para as meninas. Eu tenho uma atleta, que sempre jogou no meio dos meninos, mas nunca teve a oportunidade de mostrar o que ela sabia fazer. Isso foi criando um desgosto dela pelo futebol, porque ela estava jogando no meio dos meninos e não tinha oportunidade. Ela quem tomou a iniciativa de falar 'vamos montar um time de meninas e ganhar desses meninos todos?'. Falei: 'bora!'. Assim surgiu o F9, da determinação de uma menina de 10 anos de idade. Eu agradeço a IberCup por ser uma competição que nos ajuda a realizar esse sonho — detalha Anderson.

    Com apoio do Ministério do Esporte, parte dos clubes que disputam o torneio integram a 'cota social', que garante essas participações por meio de incentivo do Governo Federal.

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    — A IberCup é um dos maiores projetos para o desenvolvimento esportivo de crianças do Brasil e do mundo. Estamos tendo a oportunidade de receber várias categorias de futebol, principalmente a feminina. As meninas estão dando um show de bola. Estão evoluindo muito bem e ainda prometem muito — celebra Patrick Corrêa, Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor.

    — A participação recorde de equipes femininas na IberCup Brasil mostra que o futebol de base para meninas está crescendo e precisa de cada vez mais espaços de desenvolvimento. Nosso objetivo é proporcionar uma competição de excelência, que incentive essas atletas a evoluírem dentro e fora de campo, contribuindo para o fortalecimento da modalidade — conclui Márcio Lima, CEO da IberCup.

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    Lista de equipes femininas da Ibercup 2026

    RJ

    1. Daminhas da Bola
    2. CAFF
    3. Dellas Gol Futebol Feminino
    4. F9 Feminino
    5.  Meninas do Rio FF
    6.  PSG Academy Natal
    7. REAL HEIPS F.C
    8.  Vilar Novo FC

    SP

    1.  Acaff
    2. Coqueirinho FC
    3. EF São Paulo Cotia
    4.  Locos por Futebol FC
    5. Ranger FC
    6.  São Caetano / Guaianases
    7. Sci Corinthians
    8. Vila EC
    F9 disputará a Ibercup 2026. (Divulgação)
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