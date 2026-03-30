Depois de um período em reforme, o Corinthians está pronto para reencontrar sua torcida na Fazendinha, que foi liberada também para jogos noturnos. A equipe alvinegra volta a atuar no Estádio Alfredo Schürig nesta sexta-feira (3), às 21h (horário de Brasília), diante do Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino.

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A liberação do estádio veio após a Federação Paulista de Futebol autorizar oficialmente a realização de partidas à noite no local. A Fazendinha passou por obras de revitalização no sistema de iluminação, atendendo às exigências técnicas e garantindo melhores condições de visibilidade para atletas e público.

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Brabas no Brasileirão Feminino

Com 10 pontos somados em cinco jogos no Brasileiro, o Corinthians soma três vitórias, um empate e uma derrota, e busca manter o bom aproveitamento para seguir entre os primeiros colocados.

O jogo contra o Bragantino será o último antes da Data Fifa. Depois, o Timão encara o Juventude fora de casa, em 20 de abril, depois a Ferroviária, dia 24, e fecha a sequência conta o Grêmio, no dia 1º de maio.

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