FPF muda nome do Paulistão Feminino e tem novidade no VAR

Competição começará em 06 de dezembro e terá novo formato de disputa.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quinta-feira (30) a nova identidade do Paulistão Feminino, que passará a se chamar Paulistão F. A mudança, segundo a entidade, busca reforçar o princípio que o esporte não tem gênero, construindo um campeonato com identidade própria, promovendo ambientes mais seguros, inclusivos e livres de discriminação.

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— Futebol não tem gênero, e o Paulistão F representa um novo capítulo de um caminho que vem evoluindo. Nos últimos cinco anos, o Paulistão F se transformou, tornou-se altamente rentável aos clubes, multiplicou receitas e visibilidade — declarou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

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A reestruturação visual está ligada ao plano estruturado pela FPF para desenvolver ações dedicadas à modalidade, consolidando metas de médio e longo prazo para impulsionar o futebol feminino no Estado. Esse movimento, segundo a instituição, faz parte de uma visão estratégica para fomentar o esporte em suas diversas categorias.

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Palmeiras é o atual campeão do Campeonato Paulista Feminino (Foto: Jhony Inacio/Ag. Paulistão)

Outras mudanças no campeonato

O Paulistão F terá início na próxima quinta-feira (06), com encerramento previsto para o dia 20 de dezembro. A competição contará com um novo formato de disputa, começando pela primeira fase, que agora terá turno único e sete rodadas. No ano passado, a etapa inicial contava com turno e returno, totalizando 14 rodadas.

Outra alteração relevante está na classificação das equipes para o mata-mata. Neste novo formato, os dois melhores colocados na tabela garantem classificação direta para as semifinais. Já as equipes que terminarem entre o 3º e o 6º lugar disputarão um mata-mata extra, com partidas de ida e volta, para definir os outros dois semifinalistas. No antigo formato, os quatro melhores colocados avançaram direto às semifinais. Vale destacar que as fases de semifinal e final seguem sendo decididas em dois jogos.

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Destaque da nova edição, a principal mudança é a implementação do VAR (Árbitro de Vídeo) em todas as partidas. Com isso, o Paulistão F será a primeira competição de futebol feminino no Brasil a contar com a tecnologia de forma integral. A operação do VAR será totalmente custeada pela FPF.

Participantes da edição

Entre os participantes da edição de 2026 estão Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Red Bull Bragantino, Taubaté e o Mirassol, estreante e principal novidade desta temporada.

Onde assistir

Os jogos serão exibidos por Sportv (TV fechada), YouTube (via CazéTV), HBO Max (streaming), Space e Record News. As finais do campeonato serão transmitidas na TV aberta pela Rede Globo.

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