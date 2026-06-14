Sorteio da Copa do Brasil Feminina: onde assistir e clubes participantes
CBF realiza sorteio das oitavas de final nesta segunda-feira
A Copa do Brasil Feminina conhecerá os confrontos das oitavas de final nesta segunda-feira (15), quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará o sorteio da fase em sua sede, no Rio de Janeiro. O evento está marcado para as 15h (de Brasília) e também definirá os mandos de campo dos duelos, que serão disputados em partida única.
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A definição dos confrontos poderá ser acompanhada ao vivo pela CBF TV. Como o regulamento prevê jogo único nas oitavas de final, os oito primeiros clubes sorteados terão o direito de atuar como mandantes. A competição será retomada a partir de 22 de julho, enquanto a decisão está prevista para 15 de novembro.
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Quinze equipes já garantiram vaga na próxima fase: Atlético-MG, Corinthians, Coritiba, Fluminense, Bahia, Atlético-PI, Flamengo, Botafogo, Ferroviária, Itabirito, Cruzeiro, 3B da Amazônia, Red Bull Bragantino, Vasco e Internacional. A última vaga será definida no confronto entre Mauaense e São Paulo, marcado para 7 de julho, em Mauá (SP).
A terceira fase da competição contou com resultados de destaque, como a goleada da Ferroviária por 8 a 0 sobre o UDA, a vitória do Corinthians no clássico contra o Palmeiras e a classificação do Internacional nos pênaltis diante do Grêmio. Agora, os 16 classificados aguardam o sorteio que dará início ao caminho rumo ao título da Copa do Brasil Feminina.
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